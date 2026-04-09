Във Варненската опера – „Стабат Матер“, в Плевенската филхармония – „Магнификат“

На Велики четвъртък Варненската опера е подготвила за своята публика изпълнение на „Стабат Матер“ на Джоакино Росини. На пулта на оркестъра ще застане маестро Григор Паликаров. Солисти са Александрина Михайлова (сопран), Мария Радоева (мецосопран), Самюъл Робъртсън (тенор) и Деян Вачков (бас). Участват Хор на Държавна опера-Варна с диригент Теодора Георгиева и Общински хор „Морски звуци“ с диригент Росица Щерева. В концерта участва и хор „Морски звуци“.

„Стабат Матер“ е едно от най-значимите духовни произведения на XIX век. То е в жанра на ораторията или духовната кантата. Базирано е на средновековен латински текст, който описва страданието на Дева Мария пред кръста на Христос.

Росини композира творбата в продължение на десет години, а премиерата в Париж през 1842 г. предизвиква огромен успех. Произведението за четирима солисти, хор и оркестър се състои от десет части. Освен финала са прочути и части като Cujus animam и Inflammatus.

В Плевенската филхармония за първи път у нас ще прозвучи „Магнификат“ от Мартин Палмери. Диригентът Георги Милтиядов отбелязва, че това произведение е много силно – както като послание, така и като музикален език.

Освен Плевенската филхармония, на сцената ще излязат солистите Илина Михайлова -сопран, Величка Минкова – мецосопран и Вероника Тодорова – акордеон, както и общинският хор „Гена Димитрова“.

„Самият текст на “Магнификат” е един от най-значимите в християнската традиция. Това е песента на Дева Мария, която започва с думите „Душата ми величае Господа“.