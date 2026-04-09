ЕЦБ отчете ограничен и еднократен ефект от въвеждането на еврото върху инфлацията в България

Европейската централна банка отчете ограничен и еднократен ефект от въвеждането на еврото върху инфлацията в България, като според анализ на институцията повишението на цените след въвеждането на единната валута е между 0,3 и 0,4 процентни пункта. Данните показват, че въздействието е концентрирано основно в сектора на услугите и не води до трайно ускоряване на инфлацията, предаде БТА.

Според експертите част от поскъпването е започнало още преди самото въвеждане на еврото на 1 януари 2026 година. В същото време нито възприеманата инфлация, нито инфлационните очаквания на домакинствата са били съществено засегнати от промяната.

Годишната инфлация продължава да се забавя – от 3,5% през декември 2025 година до 2,3% през януари и 2,1% през февруари. На месечна база обаче има леко повишение през януари, основно заради поскъпване на храните и услугите.

Анализът отбелязва, че и в други държави при преходите към еврото често има разминаване между реалната и възприеманата инфлация, като потребителите са по-чувствителни към цените на ежедневни стоки. В България обаче възприеманата инфлация дори отчита спад през януари – най-силен от началото на пандемията.

Паралелно с това инфлационните очаквания за следващата година също се понижават, което потвърждава, че ефектът от въвеждането на еврото върху нагласите остава ограничен.

Констатира се и ръст на обществената подкрепа за единната валута – над 50% през януари и 54% през февруари, което е първо стабилно мнозинство в последните години.

Експертите предупреждават, че външни фактори, като поскъпването на енергията и конфликтът в Близкия изток, могат да окажат по-сериозно влияние върху инфлацията през 2026-а и да затруднят разграничаването на ефектите от самото въвеждане на еврото.

