Swatch Group отново блокира GreenWood Investors за място в борда

Швейцарският производител на часовници Swatch Group отново се противопоставя на опита на GreenWood Investors да влезе в борда на директорите и призовава акционерите да гласуват „против“ на предстоящото общо събрание. Компанията, известна с марките Omega, Breguet и Blancpain, смята, че кандидатът на инвеститора – Steven Wood – не е подходящ да защитава интересите на акционерите.

Основният аргумент на Swatch е, че фондът на GreenWood държи много малък дял от т.нар. акции на приносител (само 4%), които са свързани с позицията, за която се кандидатства. Останалите 96% от акциите са поименни, което според компанията прави кандидатурата неубедителна. Освен това Ууд няма опит или връзки в швейцарската индустрия.

Миналата година той също се опита да заеме тази позиция, но не успя, след като фамилията Hayek family, която контролира около 45% от гласовете, се противопостави. Тогава почти 80% от акционерите гласуваха против него.

Въпреки това GreenWood продължава да настоява за промени в Swatch, включително повече фокус върху луксозните марки и по-добро корпоративно управление.

Междувременно компанията предлага свой кандидат – Андреас Рикенбахер – за мястото в борда. Той има опит в публичния сектор и бизнеса и в момента заема ръководни позиции в организации като Suva и BKW.