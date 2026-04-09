Тръмп обяви, че американските военни ще останат в района около Иран до подписването на пълно споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни сили ще останат в района около Иран, докато не бъде постигнато пълно споразумение с Техеран. По думите му, при провал на договореността военните удари ще бъдат подновени.

От своя страна Иран настоява като условие за сделка американските войски да се изтеглят от региона. В същото време страната заплашва да се откаже от крехкото прекратяване на огъня, договорено наскоро, заради продължаващите израелски бомбардировки в Ливан.

Обединените арабски емирства пък поискаха „допълнително разяснение“ относно прекратяването на огъня като условие за отваряне на Ормузкия проток.

От външното министерство в Абу Даби призоваха за всеобхватен подход, насочен към всички ирански заплахи, включително ядрени способности, балистични ракети, дронове, военни способности и свързани с тях марионетки и терористични групи.

„Иран трябва да носи пълна отговорност за щетите и загубата на човешки живот, причинени от атаки срещу инфраструктура, енергийни съоръжения и граждански обекти през последните 40 дни„, се казва в изявление на министерството.