РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

"Дойче банк" обяви енергетиката на Китай за "победител" в новата военна драма

Нито една държава не беше по-подготвена за войната в Иран от Китай. Докато останалата част от Азия страда от недостиг на петрол и газ поради конфликта в Персийския залив, Пекин е в добро състояние благодарение на огромните си запаси от суров петрол и огромната си инфраструктура за чиста енергия. Азиатският колос изгражда вътрешния си сектор за зелени енергийни източници по-бързо от всяка друга страна на планетата и същевременно натрупва огромни количества от излишъка на черно злато и синьо гориво в очакване на голямо геополитическо смущение, подобно на това, което наблюдаваме сега. В резултат, Китай не само е подготвен да се справи със сегашната глобална енергийна криза по-добре от всяка друга държава, но дори може да излезе от нея по-силен и по-добре позициониран на световната сцена.

Войната внася изключителна нестабилност на пазарите на петрол и газ, но глобалната надпревара за енергийна сигурност прави Китай по-силен, според Джаки Танг – главен инвестиционен директор за развиващите се пазари в поделението за частни банкови услуги на „Дойче банк“. „Китай е победител в тази война от икономическа гледна точка, от гледна точка на енергийния микс“, посочва той в интервю.

Прогнозата е част от сложна картина. Според мозъчния тръст „Брюгел“, зависимостта на Пекин от вноса на черно злато от Иран ще е „сериозно изпитание“ за енергийната му стратегия. В същото време, позицията на азиатския колос на най-голям производител на чисти технологии в света го поставя в уникалното положение да помага на правителствата, които сега отчаяно се опитват да се откажат от вноса от Близкия изток, според инвестиционния директор на „Дойче банк“.

Танг отбелязва, че в дългосрочен план вече „всички знаят“, че светът „не може да разчита на петрол“. И че новата реалност ще наложи пренастройване в Азия – най-големият вносител на петрол от Близкия изток. Япония, Корея и Индия сега са по-склонни да търсят начини за диверсификация на енергийния си микс, а оборудването, необходимо за постигане на тази диверсификация, неизбежно ще дойде от Китай, допълва банкерът.

Конфликтът в Близкия изток се колебае между екзистенциални заплахи и крехки прекратявания на огъня, което доведе до нестабилност на цените на петрола и газа и резкия им скок. Обещанието за двуседмична пауза на бойните действия внесе известно облекчение в сутрешните часове на 8 април, като повторното отваряне на Ормузкия проток беше посочено като условие за сделката. Проливът обаче остава под ирански контрол, примирието не се спазва и следващите стъпки остават силно несигурни.

На този фон правителствата ще продължат да работят за енергийна независимост. Китай, който остава най-големият потребител на въглища в света, бързо изгражда своя сектор за чисти технологии като част от целта си за постигане на енергиен суверенитет. Нисковъглеродните източници вече представляват близо 40% от производството на електроенергия в страната, в сравнение с около 25% преди десетилетие, според февруарския доклад на енергийния мозъчен тръст Ember. А възобновяемите енергийни източници съставляват почти 50% от инсталирания капацитет на електроенергия, според оценки на „Барклис“.

„Десетилетието на изграждане на възобновяеми енергийни източници и електрификация значително намалиха уязвимостта на Китай на енергийни шокове“, пише екип на „Барклис“ под ръководството на Джиан Чанг – главен икономист на банката за Китай, в анализ за клиентите от 8 април. Резултатът е, че петролът и газът „сега играят само малка роля в производството на електроенергия“ за страната, отбелязва тя.

Дългосрочният „фокус върху електрификацията“ на Китай го прави по-устойчив на шокове в цените на енергията, според анализ за клиентите, подготвен от главния инвестиционен директор на „Ломбар Одие“. А натрупването на стратегически петролни резерви е създало ефективен краткосрочен буфер срещу повишаващите се цени на петрола, пише още в него.

Според Танг, нова вълна от търсене на възобновяема енергия ще отсее победителите в чистите технологии, след като годините на бурен растеж свалиха цените до нива, на които някои компании вече не могат да се конкурират. „Проблемът в Китай е, че конкуренцията е ожесточена“, отбелязва Танг. „Победителите ще бъдат тези със здрави баланси, със здрави фундаменти, с ценова сила.“ А износителите на оборудване с маржове, които могат да поемат по-високи разходи, и паричен поток, който им позволява да извършват сливания и придобивания, ще се справят най-добре.

Танг обяснява, че „Дойче банк“ съветва своите клиенти от частното банкиране да търсят фирми, които са с по-малко задължения от своите конкуренти. Защото за много от тези инфраструктурни компании коефициентът на задлъжнялост е висок поради ниската им капитализация, налагаща да теглят кредити от банки.

Китайските акции бяха сред най-добре представящите се в индекса S&P Global Clean Energy Transition през първите няколко седмици на войната, но оттогава печалбите на повечето от тях се изпариха.

За да се справи със свръхпредлагането в сектора на чистите технологии, китайското правителство предприе кампания срещу регреса. Последният му петгодишен план неглижира соларния сектор и отмени или намали отстъпките от експортни данъци за продукти, включително слънчеви клетки, заради търговски дисбаланси. Или, както заключава Танг: „Китай е решен да гарантира, че цените ще останат на конкурентно ниво и същевременно компаниите ще могат да оцелеят“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.