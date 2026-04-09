Ще помогне ли на Орбан силното рамо на Тръмп и Путин?

В навечерието на парламентарните избори в Унгария политическата обстановка в страната е изострена до степен, невиждана от години. Премиерът Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство в своето 16-годишно управление и съществува реална опасност да загуби властта от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр. По време на предизборната кампания Съединените щати и Русия оказаха силна подкрепа на унгарския премиер. „Силното рамо“ съвсем не е на думи, а включва визити, изявления, икономически договорености и разкрития за координирани операции за влияние.

На 7 и 8 април вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща за двудневно официално посещение, което съвпада с последната фаза на предизборната кампания. Той се срещна с Орбан, взе участие в митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“, присъства на множество събития на управляващата партия „Фидес“.

„Очаквам с нетърпение да се видя с моя добър приятел Виктор и да обсъдим редица въпроси“, заяви първоначално Ванс, а по-късно добави на пресконференция: „Виктор ще спечели изборите“.

Самият факт, че американският вицепрезидент направи публично обръщение към унгарските граждани в този момент, си бе доказателство за пряка политическа подкрепа.

Посещението не е изолирано събитие. Още през февруари държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио посети Унгария и обяви началото на „златна ера“ в отношенията между двете страни. Според външния министър Петер Сиярто търговията между САЩ и Унгария е достигнала най-високото си ниво досега, като само през март са обявени шест нови американски инвестиции на обща стойност 100 милиарда форинта, или около 261 милиона евро.

Подкрепата от администрацията на Доналд Тръмп се вписва в по-широк модел. Американският президент нееднократно е определял Орбан като най-силен лидер в Европа и се е възхищавал от качествата му. Подобен подход беше приложен и в Аржентина, където американски представители посетиха страната в подкрепа на президента Хавиер Милей по време на вътрешнополитически процеси.

Паралелно с американската подкрепа се появиха конкретни доказателства за задълбочени отношения с Русия. Изтекли разговори между външния министър Сиярто и руския му колега Сергей Лавров показват, че Унгария е предоставяла на Москва информация за европейските политики и е действала в нейна полза.

Документи, изготвени от руското правителство, разкриват конкретно споразумение от 12 точки, подписано през декември 2025 г. в Москва, което включва ангажименти за разширяване на сътрудничеството в енергетиката, включително в областта на електроенергията, петрола, газа и ядреното гориво. Има сключено споразумение и за съвместна работа в селското стопанство, строителството, културата и спорта.

В документите се съдържат конкретни указания към руските институции да съдействат за „обръщане на негативната тенденция в двустранната търговия“ и за осигуряване на достъп на руски компании до нови унгарски проекти. Подчертава се също, че това сътрудничество трябва да бъде реализирано без да противоречи формално на задълженията на Унгария като член на Европейския съюз.

Тези действия са в противоречие с общата политика на ЕС, който планира пълен отказ от внос на руски газ в периода 2026–2027 г. и настоява за прекратяване на доставките на руски петрол, който Унгария продължава да получава по изключение. След като транзитът по петролопровода „Дружба“ през Украйна беше спрян в края на януари поради повреди след руски обстрел, Орбан обвини Киев, че не възобновява доставките по политически причини.

В предизборната си кампания той използва този случай, за да представи Украйна и Европейския съюз като заплаха за унгарските интереси. Тази линия на поведение съвпада с позициите на Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че „много сили в Европа“ се опитват да попречат на Орбан да спечели изборите и подкрепят неговите опоненти. Изявлението беше направено непосредствено след пристигането на Ванс в Будапеща.

Допълнително напрежение предизвика изтекла стенограма от разговор между Виктор Орбан и руския президент Владимир Путин от октомври 2025 година. В него унгарският премиер предлага съдействие за организиране на среща между САЩ и Русия в Будапеща за прекратяване на войната в Украйна. „Нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че съм готов да помогна с всичко“, казва Орбан, като използва метафората за „мишка“, която помага на „лъв“.

На вътрешнополитическо ниво натискът върху Орбан се измерва ясно чрез социологическите данни. Проучване от края на март показва, че партията „Тиса“, водена от Петер Мадяр, получава 56% подкрепа сред избирателите, решили да гласуват, в сравнение с 53% в началото на месеца. В същото време подкрепата за „Фидес“ спада до 37% от 39%. Около 26% от избирателите все още не са решили коя партия да подкрепят.

Мадяр, който е бивш съюзник на Орбан, води кампания, фокусирана върху конкретни обвинения в корупция и зависимости между властта и икономически интереси. Той коментира посещението на Ванс, отбелязвайки, че то „вероятно ще има своята цена“ и поставяйки въпроса какви ангажименти е поело унгарското правителство, за да си плати подкрепата.

Паралелно с политическата кампания се развива координирана операция за влияние в социалните мрежи. Според разследване на „Файненшъл Таймс“ Русия е възложила на фирмата Social Design Agency разработването на целенасочена стратегия за влияние върху унгарските избиратели. Операцията включва създаване на конкретни материали – мемета, инфографики и кратки видеоклипове, които представят Орбан като защитник на суверенитета и изобразяват Мадяр като зависим от външни сили.

Разпространението се осъществява чрез мрежи от сайтове и инфлуенсъри, като съдържанието е адаптирано така, че да изглежда като създадено от местни източници. В операцията участват конкретни фигури от руските политически среди, включително Андрей Ярин и други консултанти, свързани с президентската администрация.

Освен това има данни, че екип от руски политически стратези е пристигнал в Будапеща, за да оказва пряка подкрепа. Сред тях се посочват Вадим Титов, Иля Гамбашидзе, Денис Тюрин и Олег Смирнов, които са фигури, свързвани с предишни информационни и политически операции. Тяхната дейност включва координация на съдържание, връзки с местни структури и управление на комуникационни канали.

Всички тези конкретни действия – дипломатически визити, икономически договорки, изтекли документи и координирани информационни кампании, се развиват в рамките на няколко седмици преди изборите. Те оформят среда, в която външното влияние има пряко измерение и съвпада с момент, в който за първи път от години насам управлението на Виктор Орбан е поставено под реална заплаха от загуба на властта.