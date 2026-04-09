Нетна печалба от 1.01 млрд. лв. отчете „Банка ДСК“ през четвъртото тримесечие

Нетна печалба от 1 012 684 000 лева отчете „Банка ДСК“ през четвъртото тримесечие, показват данните от финансовия отчет.

Нетният оперативен доход през този период е в размер на 1 883 999 000 лева. Приходите от лихви са 1 554 569 000 лв., а от такси и комисиони – 483 839 000 лева. От дивиденти банката е получила още 61 330 000 лева.

В същото време разходи за лихви са в размер на 246 682 000 лв., а за такси и комисиони – 85 776 000 лева. Банката е направила административни разходи между октомври и декември за 518 889 000 лева.

„Банка ДСК“ е отпуснала кредити и аванси общо за 28 560 941 000 лв.,

като от тях 21 791 293 000 са в лева, 6 318 968 000 – в евро. Приходите на банката от лихви възлизат на 1 289 841 000 лева.

Домакинствата са били най-големият кредитополучател през четвъртото тримесечие. Те са получили заеми за 17 064 249 000 лв. От тях 16 951 914 000 са били левови заеми, а 112 261 000 – са еврови. Платени лихви от домакинствата за ползваните заемни средства са в размер на 767 396 000 лева. Кредити, обезпечени с жилищен имот, са в най-голям размер – общо 9 502 562 000 лева, като 9 404 817 000 са в левови заеми, а 97 745 000 – в еврови кредити. Потребителските кредити са за 8 230 123 000 лв, от тях 8 193 250 000 са левови заеми, а 36 873 000 – са еврови заеми.

Нефинансовите предприятия са изтеглили кредити за 7 461 356 000 лева, като 3 781 943 000 са в лева, а 3 625 493 000 – в евро.

„Банка ДСК“ остава активна и при набирането на депозити.

През четвъртото тримесечие клиентите ѝ са внесли в банкови влогове общо 37 168 991 000 лева.

От тях 26 830 842 000 са в левови депозити, а 8 981 273 000 – в еврови влогове. Разходите за банката за лихви възлизат на 129 437 000 лева.

Домакинства са внесли в бнаката 27 929 251 000 лева, като 22 212 574 000 са в левови депозити, а 4 804 812 000 – в еврови влогове. Разходите на банката за лихви по тези депозити са 654 000 евро.

Нефинансовите предприятия съхраняват в депозити 6 721 344 000 лева. От тях 4 111 301 000 са в левови влогове, а 2 178 052 000 – в еврови влогове.

„Банка ДСК“ има двустепенна система на управление. В Надзорния ѝ съвет влизат Ласло Бенчик – председател, Ласло Волф – заместник-председател, Виолина Маринова Спасова, Антони Ганчев Радев, Едина Берлингер, Калин Димитров Христов и Тамаш Бернат.

В Управителния съвет са Тамаш Хак Ковач – главен изпълнителен директор, Славейко Любомиров Славейков – изпълнителен директор, Боян Филипов Стефов – изпълнителен директор, Доротея Николаева Илчева – изпълнителен директор, Димитър Иванов Дилов – изпълнителен директор, Михаил Руменов Комитски – изпълнителен директор, и Цветослав Найденов Димов – изпълнителен директор.

„Банка ОТП“ РТ (OTP Bank Rt.), Унгария е най-големият акционер с дял от 51.06% от капитала на банкаат, който в края на декември е в размер на 1 328 660 000 лева.