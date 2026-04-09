Forte и Wiser разработват ново поколение платформа за Park.Aero за резервации за паркиране

Forte Central Europe си партнира с Wiser Technology за разработката на ново поколение дигитална платформа за Park.Aero – решение за резервации за паркиране на летища в немскоезичния регион.

Park.Aero оперира централизирана платформа за паркинг резервации на 15 летища, включително ключови транспортни хъбове като Франкфурт, Мюнхен и Виена. Тя играе ключова роля в управлението и разпределението на капацитета на паркингите.

След европейски търг Forte беше избрана да разработи нова облачна платформа за резервации.

Дългосрочният проект ще надгради основната система на Park.Aero.

Forte и Wiser реализират проекта съвместно. Платформата ще обслужва както крайни клиенти, така и бизнес контрагенти, включително авиокомпании, туристически агенции, туроператори и корпоративни клиенти.

„Park.Aero управлява една от най-сложните екосистеми за паркиране в европейската летищна инфраструктура.

Ключовото е да изградим платформа, която създава измерима бизнес стойност и същевременно поддържа високи стандарти за удобство при използване и технологична надеждност“, коментира Йоахим Бадер, управляващ партньор на Forte Central Europe. „В лицето на Wiser имаме силен партньор, който допълва нашия екип и разширява инженерния ни капацитет за проект от този мащаб“, казва Йоахим Бадер.

Според Емил Гълъбов, генерален мениджър „Технологии, медии и телекомуникации“ в Wiser Technology, проекти от такъв мащаб изискват тясна връзка между бизнес целите и технологичното изпълнение. Заедно с Forte се изгражда платформа, която отговаря на нарастващото търсене, улеснява операциите, като същевременно остава гъвкава за работа в сложна екосистема.

Сътрудничеството стъпва върху вече установено партньорство между Forte и Wiser по редица инициативи.

Forte Central Europe е международна дигитална консултантска компания, която създава дигитални услуги. Основана през 2017 г. в Осло, компанията е сред най-бързо развиващите се в Скандинавия и има над 350 служители в Норвегия, Полша, Германия и Дания. През април 2022 г. Forte създава своето звено за Централна Европа със седалище в Берлин. Компанията работи с клиенти като NorgesGruppen, Audi, Messe Berlin, Bauer Media Group, Charité и DRK Kliniken Berlin.

Wiser Technology разработва, изгражда и развива комплексни корпоративни решения.

С 25 години опит в среди с критично значение Wiser подпомага глобални организации да оптимизират операциите си, да интегрират системи и да внедряват AI решения с реален ефект.

Компанията оперира в Европа, MENA и Северна Америка и работи с клиенти в автомобилната индустрия, авиацията и отбраната, телекомуникациите и медиите, ИТ и финансовите услуги.