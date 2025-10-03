РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Уайзър технолоджи“ спечели наградата AI Adoption Leader на SEE ITS Summit 2025

„Уайзър технолоджи“ АД (Wiser Technology) спечели наградата AI Adoption Leader на SEE ITS 2025. Отличието беше връчено на компанията по време на Southeast Europe Innovation, Technology and Sourcing Summit в Grand Hotel Millennium Sofia. 

Наградата отличава Wiser AI Factory – собствената платформа на компанията за ускоряване на трансформацията с изкуствен интелект. Тя подчертава ролята на Wiser във внедряването на AI в момент, когато скорошен доклад на MIT показа, че 95% от GenAI пилотните проекти се провалят. Това постижение потвърждава дългосрочната стратегия на компанията да съчетава инженерна експертиза с мащабируем и устойчив модел на растеж. 

AI Factory е следващата стъпка в развитието на Wiser

отвъд традиционните софтуерни услуги към консултантски и платформен модел за прилагане на AI. Тя позволява създаване на прототипи за по-малко от месец и въвеждане на минимално жизнеспособни продукти (MVP) в реална среда за под три месеца. 

Ефектите вече са налице: AI Factory е в основата на проекти, които намаляват ръчния труд с до 90%, ускоряват вземането на решения на ниво борд и изграждат сигурни облачни архитектури, съвместими с международни стандарти. 

„Изкуственият интелект е едновременно сериозно предизвикателство и голяма възможност за бизнеса.

С Wiser AI Factory помагаме на предприятията да преодолеят сложността на внедряването и да превърнат тази технология в източник на растеж и конкурентно предимство“, коментира Кристиан Смиленов, един от създателите на платформата и старши вицепрезидент „Стратегия и бизнес развитие“ в Wiser Technology. „Този модел ни позволява да създаваме дългосрочна стойност и затвърждава позициите на Wiser като устойчива и бързо развиваща се технологична компания.“ 

Наградите SEE ITS се организират от AIBEST и събират регионални лидери в технологиите и бизнес услугите. Категорията AI Adoption Leader отличава компании, които стратегически са интегрирали изкуствения интелект в своите операции, продукти или услуги, за да постигнат измерими резултати. 

Wiser Technology проектира, разработва и управлява софтуерни решения от критично значение

за водещи организации по света. Компанията обслужва ключови сектори като автомобилостроене, авиация и отбрана, телекомуникации и финансови услуги. С екип от почти 600 софтуерни инженери, компютърни специалисти и бизнес експерти, Wiser Technology предоставя иновативни ИТ решения от своите центрове за разработка в България и Сърбия. 

С централен офис в София, Wiser Technology е една от водещите компании на „Българска фондова борса“ и оперира консултантски офиси в Ню Йорк и Франкфурт.  

От началото на годината акциите на “Уайзър технолоджи” поскъпват като сделките се сключват на цена от 5.60 лева за един брой. А това оценява компанията на над 91 млн. лева пазарна капитализация.

