Meta представи новият AI модел – Muse Spark, от екипа за суперизкуствен интелект

Meta Platforms представи в сряда (8 април) първия модел за изкуствен интелект Muse Spark от новия си екип за суперизкуствен интелект, създаден миналата година, за да настигне конкурентите си в AI надпреварата.

Muse Spark е първият в серия нови модели, известна вътрешно като Avocado. Първоначално ще е достъпен само чрез приложението и уебсайта Meta AI, а в следващите седмици ще замени моделите Llama, използван за чатботовете на WhatsApp, Instagram, Facebook и умните очила на Meta.

Компанията не разкри размера на модела и сподели само „частен преглед“ с партньори. Meta описва Muse Spark като малък и бърз модел, способен да решава сложни задачи в науката, математиката и здравето, като основа за следващи поколения.

Независими тестове показват, че Muse Spark достига нивото на водещите AI модели на Google, OpenAI и Anthropic в езиково и визуално разбиране, но изостава при кодиране и абстрактно мислене. Моделът зае четвърто място в широк индекс на AI тестове.

Ръководителят на екипа за суперизкуствен интелект Александър Уанг посочи, че моделът има „остри ръбове“, които ще се изгладят с времето, а по-големи версии вече се разработват и ще бъдат частично пуснати публично.

Meta планира да използва Muse Spark и за печалба, като интегрира функции за пазаруване в чатбота, а също така за ежедневни задачи – например изчисляване на калории от снимка на храната или визуализация на продукти в реална среда.

Допълнителният Contemplating Mode, който използва няколко агента едновременно, позволява на Muse Spark да мисли по-сложно и да се справя със задачи като планиране на семейна ваканция, като един агент подготвя маршрут, а друг търси детски атракции – подобно на Google Gemini Deep Think и OpenAI GPT Pro.