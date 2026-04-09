ОИСР: Правителствата бързо да отменят скъпоструващите редукции на акцизите на горивата

Правителствата, които побързаха да намалят акцизите на горивата след началото на войната с Иран, трябва в кратки срокове да премахнат скъпите универсални енергийни субсидии, предупреди новият главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – Стефано Скарпета. Повече от 25 държави – от членки на Европейския съюз до развиващи се стопанства като Бразилия и Индия – понижиха налозите върху горивата, за да защитят потребителите от шока в цените на енергията, предизвикан от конфликта в Персийския залив. Докато алтернативи, като ценови контрол, субсидии или парични помощи, не са били широко възприети.

Но Скарпета, който стана главен икономист в базираната в Париж организация този месец, заяви пред „Файненшъл таймс“, че орязването на данъците, макар и бързо за прилагане средство, е твърде скъпо, за да се поддържа дълго време. Опитът от европейската енергийна криза през 2022 г. показа, че „цената на тези политики е особено висока“, каза Скарпета, визирайки субсидиите, въведени след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. И припомни, че те подхраниха инфлацията, натрупаха фискални проблеми и омаловажиха стимулите за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Европейската комисия също предупреди 27-те държави членки на ЕС да не харчат прекомерно за защита на потребителите и предприятията от високите цени на петрола и газа, тъй като това рискува да тласне блока към фискална криза. ОИСР все още очаква конфликтът в Близкия изток да повиши инфлацията и да засегне растежа през следващите месеци, въпреки потенциала износът да бъде възстановен през Ормузкия проток след споразумението между Съединените щати и Иран за двуседмично прекратяване на огъня.

„Несигурността все още е много висока“, каза Скарпета, отбелязвайки, че последниьт развой на събитията би позволил на ОИСР да се придържа към публикуваната в края на март прогноза за инфлация в основните икономики от Г-20 от средно 4% през 2026 г., вместо да премине към по-неблагоприятен сценарий. През декември организацията предвиждаше едва 2.8% средно за тази година.

По-високите цени на енергията и прекъсването на търговията през Персийския залив биха могли също да забавят внедряването на изкуствения интелект (AI), отбелязва Скарпета. Това би бил удар върху перспективите за глобалния растеж, защото бързото въвеждане на инструменти с AI е една от основните причини ОИСР да повиши прогнозите си за повечето големи икономики, преди Съединените щати и Израел да започнат атаки срещу Иран в края на февруари.

Според Скарпета, високата несигурност изисква от правителствата да направят мерките за енергийна подкрепа ограничени във времето и да ги насочат към домакинства с ниски доходи и енергоемки предприятия. Определянето на подходящо ниво на подпомагане на бизнеса би било „по-трудно“, посочва той, предвид риска от субсидии, държащи над повърхността „зомби“ компании, които иначе би трябвало да спрат да работят.

Това се случи след пандемията от КОВИД-19, когато правителствата плащаха на работодателите, за да запазят работните места. Следователно, правителствата трябва да гарантират, че компаниите поемат част от тежестта на по-високите разходи за енергия, дори ако осигуряват известна помощ на онези, които не могат да се справят, каза той.

Мерките, целящи да попречат на компаниите да спечелят от кризата, като например инструментът „намиране на гориво“, предлаган от британското правителство, ще са важни, защото биха гарантирали, че „всяка подкрепа за цените достига до потребителите“, добавя Скарпета. (Бел. ред. – Инструментът за търсене на гориво е предназначен да помогне на шофьорите да намерят най-евтините цени на горивата близо до тях. Той изисква бензиностанциите в Обединеното кралство да докладват цените на горивата си в рамките на 30 минути след всяка промяна, като гарантира, че шофьорите могат да намерят най-добрите оферти.)

Карпета говори пред „Файненшъл таймс“ преди публикуването на доклад на ОИСР, в който се посочват начини правителствата да преодолеят дългосрочния спад в производителността, подкопал растежа и жизнения стандарт. Той посочи Великобритания като една от малкото страни, където перспективите за растеж не са се подобрявали дори преди началото на конфликта в Иран. И призова правителството на сър Киър Стармър да направи повече, за да помогне на младите хора да започнат стажове по специалността, да намали разходите за грижи за деца за работещите родители и да изглади „недостатъците“ в системата за облагането на доходите, които отслабват стимулите за работа за тези с по-високи приходи.