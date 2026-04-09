ЗАД „Армеец“ на 30 години: Три десетилетия възход, доверие и лидерство в застрахователния пазар

Застрахователното дружество влиза в четвъртото си десетилетие с емблематични каузи в името на обществото и българската памет

На 11 април, точно преди три десетилетия, е поставено началото на едно от най-успешните и авторитетни застрахователни дружества в България – ЗАД „Армеец“. Днес компанията чества своя 30-годишен юбилей като утвърден еталон в сектора, пазарен лидер в Каско застраховането и партньор, на когото се доверяват стотици хиляди българи и представители на бизнес средите. С развита мрежа от десетки агенции и представителства в цялата страна, дружеството продължава да бъде близо до своите клиенти, предлагайки модерни решения и безкомпромисно качество.

„Тридесет години са активната възраст, в която натрупаният опит среща енергията на бъдещето. За ЗАД „Армеец“ този юбилей не е просто статистика, а символ на устойчивост и доказателство за силата на нашите принципи. През тези три десетилетия светът се промени, технологиите се трансформираха, но нашите основни ценности – честност, професионализъм и грижа – останаха непокътнати. Най-голямото ни постижение не са цифрите, а фактът, че превърнахме „Армеец“ в синоним на сигурност в застрахователния сектор. Гледаме към следващите десетилетия с амбиция за иновации и още по-високи стандарти, водени от доверието на нашите клиенти и партньори“, заяви изпълнителният директор на ЗАД „Армеец“ Константин Велев.

През годините ЗАД „Армеец“ неотклонно следва своя девиз „Храбро, твърдо, почтено“ и върви уверено в една посока със своите клиенти и партньори. Стремежът към съвършенство донесе на компанията редица престижни отличия, сред които многократни награди за „Най-коректен застраховател при изплащане на обезщетения“, „Застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане“ и признанието на потребителите в класацията „Любимите марки“.

Дружеството продължава възходящото си развитие и получава поредното международно признание за своята дейност. В престижния ранкинг SEE TOP 100 на SeeNews се изкачи до 24-о място сред най-големите застрахователи в Югоизточна Европа за 2024 г. Присъствието на ЗАД „Армеец“ сред първите 25 лидери в региона е ясен сигнал за ефективно управление и водеща роля в застрахователния сектор.

ЗАД „Армеец“ инвестира в сферата на корпоративната социална отговорност, подкрепяйки образователни, културни и обществени каузи, както и инициативи, свързани с безопасността на движението по пътищата. В годината на своя 30-годишен юбилей, ЗАД „Армеец“ затвърждава позициите си на международната сцена и като активен участник в общественозначими каузи.

Навръх своя 30-годишен юбилей компанията се присъединява към поддръжниците на Международната харта за правата на жертвите на пътнотранспортни произшествия (Charter of Road Traffic Victims’ Rights). Хартата е глобална инициатива, която формулира основни принципи за справедливо, прозрачно и навременно отношение към жертвите на ПТП, включително при трансгранични застрахователни случаи. С този акт на подкрепа ЗАД „Армеец“ потвърждава своя професионален ангажимент към отговорното застраховане, защитата на пострадалите лица и прилагането на добри европейски и международни практики.

В духа на своята дългосрочна стратегия за социална ангажираност, през 2026 г. дружеството се включи в честването на 150-тата годишнина от Априлското въстание, с подкрепата си за издаването на значимия труд на проф. Пламен Митев – „Размисли за една епопея: 150 години от Априлското въстание“. Книгата, посветена на едно от най-значимите събития в националната ни история, положило основите на свободата с героичен подвиг се издава от Сдружение „Българска история“ с финансовата поддръжка на ЗАД „Армеец“. Този проект подчертава мисията на компанията да съхранява националната памет за делата на великите българи и да ги предава към техните наследници в съвременен формат.

С поглед към бъдещето, ЗАД „Армеец“ влиза в четвъртото си десетилетие с ясното съзнание, че успехът се гради върху почтеността и коректните отношения – принципи, които превръщат компанията в стабилен партньор и истинска емблема на българското застраховане.