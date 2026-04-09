Ново изследване показва кои хора се повлияват най-добре от инжекциите за отслабване

Хората, които носят определени вариации в два гена, свързани с апетита и храносмилането, могат да отслабват повече при прием на лекарства като Wegovy и Mounjaro, показва ново изследване.

Резултатите, публикувани в списание Nature, може да обяснят защо някои хора губят значително повече килограми от други, както и защо при някои се наблюдават по-силни странични ефекти като гадене и повръщане.

Популярните медикаменти потискат апетита, като имитират естествен хормон в червата, който създава чувство за ситост.

Въпреки че гените имат относително ограничено влияние, експертите подчертават, че фактори като пол, възраст и произход също играят роля.

Смята се, че поне 1.6 милиона души във Великобритания са използвали такива лекарства през последната година, като броят им продължава да расте. Повечето ги купуват частно, а здравната система (NHS) ги предоставя само на малка група пациенти със затлъстяване и съпътстващи заболявания.

Загубата на тегло варира значително. Клинични изпитвания показват около 14% намаление на теглото при семаглутид (Ozempic, Wegovy) и около 20% при тирзепатид (Mounjaro).

В това изследване, обхванало 15 000 души, средната загуба на тегло е 11.7% за около осем месеца. Някои участници са свалили до 30%, докато други почти не са отслабнали.

Участниците са предоставили генетични данни чрез компанията 23andMe. Анализът показва връзка между определени генетични варианти и ефективността на лекарствата.

Проф. Рут Лоос от Университета в Копенхаген обяснява, че една от тези генетични вариации е свързана както с по-голяма загуба на тегло, така и с гадене.

Хората с тази вариация отслабват средно с около 0.76 кг повече, а тези с две копия на гена – дори двойно повече.

Тази генетична особеност е по-честа при хора с европейски произход – 64% имат едно копие, а 16% – две. За сравнение, само 7% от афроамериканците носят такъв ген.

Изследването открива и друга генетична вариация, която може да е причина за тежки странични ефекти като силно повръщане при прием на Mounjaro – при около 1% от пациентите.

Въпреки това учените подчертават, че генетиката е само част от общата картина. Поведението, начинът на хранене, физическата активност, медицинската подкрепа и други здравословни състояния също имат ключово значение.

Предишни изследвания показват още, че:

жените отслабват по-успешно от мъжете

по-младите хора губят повече тегло

произходът също може да влияе

Освен това видът на лекарството, дозата и продължителността на приема също са важни.

В бъдеще подобни данни могат да помогнат за т.нар. „персонализирана медицина“ – избор на най-подходящото лечение според индивидуалните характеристики на пациента.

Засега обаче учените предупреждават, че тези резултати са интересни, но все още не са достатъчни, за да променят медицинската практика. Необходими са още по-мащабни и надеждни изследвания.

