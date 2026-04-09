От Българската петролна и газова асоциация ще чакат няколко поредни дни по-евтин петрол на световните борси

Светослав Бенчев – председател на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация – сподели в интервю за БНР, че би имало понижение на цените на горивата по бензиностанциите у нас, но само ако няколко поредни дни е имало по-евтин петрол на световните борси.

Бенчев подчерта, че ще има поевтиняване на бензиностанциите, ако има сериозно понижаване – под 100 долара. Той добави, че е факт, че за момента цената е около 97 долара и ако тя се задържи толкова, със сигурност ще има и понижаване, но то ще настъпи малко по-късно отколкото повишаването. Причината – икономическата логика.

„Дали ще се случи, не мога да ви кажа, защото всичко зависи как ще се развиват нещата на международните пазари„, отбеляза Светослав Бенчев.

Той коментира и критиките срещу Българската петролна и газова асоциация: „Всички казват – „Вие сте купили евтин продукт“. Но вие го купувате за сто единици, котировката на този продукт се качва на 150 и вие също ще качите цената му, въпреки че сте го купили за сто, защото на вас ви трябват оперативни средства, за да закупите следващия продукт“, обясни Светослав Бенчев.

Припомняме, че вчера изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова отчете, че в 48 от 800 проверени от НАП бензиностанции има повишение на маржа при трите вида горива, в 88 има увеличение на маржа само при бензина и дизела. Кръстанова добави, че се очакват още документи, на база на които през месец май ще има яснота дали някои бензиностанции ще бъдат санкционирани по Закона за въвеждан на еврото за необосновано поскъпване на цените.