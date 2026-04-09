Таксуването за преминаване през Ормузкия проток би създало опасен прецедент, отбелязва Мицотакис

Таксуването за преминаване на кораби през Ормузкия проток би създало опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят. Международната общност едва ли ще се съгласи на такава такса. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази това мнение в интервю за CNN.

Според Мицотакис, въпросът за свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток пряко засяга Гърция. „Ние сме един от основните играчи, когато става въпрос за кораби, собственост на Гърция и управлявани от Гърция. Винаги съм защитавал свободата на корабоплаване – въпрос от първостепенно значение за бъдещето на Ормузкия проток. Той винаги е бил свободен от корабоплаване и вярвам, че трябва да остане такъв и в бъдеще“, каза премиерът. „Не мисля, че международната общност ще бъде готова да приеме Иран да създаде „пункт за събиране на такси“ за всеки кораб, преминаващ през пролива.

Смятам това за напълно неприемливо“, добави Мицотакис.

„Следователно мисля, че ни очакват интензивни преговори“, продължи премиерът. „Мисля, че в крайна сметка може да се нуждаем от отделно международно споразумение за Ормузкия проток. Има исторически прецеденти. Но това споразумение не може – повтарям, не може – да включва каквато и да е такса, която корабите биха трябвало да плащат всеки път, когато преминават през Ормузкия проток. Това не се е случвало преди войната и не може да се случи след нейния край.“

Мицотакис подчерта, че

никой никога не е плащал нищо за преминаване през Ормузкия проток.

„Ако нещо подобно се случи, бихме създали много опасен прецедент за свободата на корабоплаване по света“, смята премиерът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано на редовен брифинг за пресата, че Съединените щати се противопоставят на това Иран да начислява такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Но възможността Вашингтон и Техеран съвместно да преследват това ще бъде обсъдена през следващите две седмици. На въпроса какво е мнението на САЩ относно налагането на такава такса от Иран, Ливит отговори: „Президентът Доналд Тръмп заяви много ясно в публикация в социалните медии вчера вечерта (7 април), че

условието за прекратяване на огъня е свободното и незабавно отваряне на Ормузкия проток.

Без ограничения, включително такси“, добави тя.

По-рано Хамид Хосейни, представител на иранския Съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимикали, заяви пред Financial Times, че властите на Ислямската република възнамеряват да начисляват 1 долар на барел за петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, както и да имат възможността да инспектират всеки плавателен съд. Той уточни, че таксата ще се събира в биткойн.