„Пътна помощ“ протестира със 150 коли край Казичене, без да спира трафика

Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ организира национален протест. Мотивът им – служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов отказал да се срещне с техни представители.

От Асоциацията уточняват, че въпреки публично заявената готовност за диалог през последните 10 дни, включително и на 6 април, са провеждани срещи с представители на сектора, на които обаче нарочно не е била поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.

Това провокирало и протестът, който е обявен за 8:00 часа днес и на който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора. По информация на репортер на БНР в аварийната лента на Околовръстното шосе на столицата край село Казичене вече са паркирани повече от 150 автомобила на представители на фирми за „Пътна помощ“. Не е предвидено трафикът да бъде спиран. Намерението на протестиращите е да останат там до 12 часа на обяд.

От Асоциацията отбелязват, че още на 31 март 2026 г. са изпратили официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента нямат отговор от него.

Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на взимане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата. Според тях министърът е подведен от информацията, изнесена от Антикорупционния фонд. Припомняме, че става въпрос за разследване, според което има схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро).

„Министърът може сам да провери, че не става въпрос за 14 млн. лева“, обясниха представители на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ.

По повод протестите по-късно днес – в 9.00 часа, в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министър Николай Найденов ще даде пресконференция.

Припомняме, че на 6 април министър Найденов се срещна с представители на фирми за „Пътна помощ“, като на това събиране бе обявено, че Агенция „Пътна инфраструктура“ спира възлагането на дейности по осигуряване на 24-часова пътна помощ за леки автомобили от страна на частни фирми. Министър Найденов бе категоричен, че не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде незабавно спряна.

