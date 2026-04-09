Американските петролни компании се противопоставят на таксите за Ормузкия проток

Ръководители на американски петролни компании са се обърнали към администрацията на президента на САЩ с протест срещу разрешаването на Иран да начислява такси за ползване на Ормузкия проток като условие за мирни преговори, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според представители на петролната индустрия, отстъпването пред исканията на Иран би увеличило цената на всяка пратка с 2.5 милиона долара такси и по-високи застрахователни ставки, които биха били прехвърлени върху потребителите. Освен това, предоставянето на контрол над пролива на Иран

би могло да създаде прецедент за други страни, включително Сингапур и Турция.

Компаниите също изразиха своята загриженост директно на президента на САЩ, но по-финно и меко, добави източникът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че администрацията работи върху „по-разумен“ набор от ирански предложения. Тя нарече идеята, че Доналд Тръмп би приел списъка с желания на Иран, абсурдна.