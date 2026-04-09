РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Американските петролни компании се противопоставят на таксите за Ормузкия проток

Иран обяви, че ще запали всеки кораб, който се опитва да мине през Ормузкия проток

Ръководители на американски петролни компании са се обърнали към администрацията на президента на САЩ с протест срещу разрешаването на Иран да начислява такси за ползване на Ормузкия проток като условие за мирни преговори, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според представители на петролната индустрия, отстъпването пред исканията на Иран би увеличило цената на всяка пратка с 2.5 милиона долара такси и по-високи застрахователни ставки, които биха били прехвърлени върху потребителите. Освен това, предоставянето на контрол над пролива на Иран

би могло да създаде прецедент за други страни, включително Сингапур и Турция

Компаниите също изразиха своята загриженост директно на президента на САЩ, но по-финно и меко, добави източникът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че администрацията работи върху „по-разумен“ набор от ирански предложения. Тя нарече идеята, че Доналд Тръмп би приел списъка с желания на Иран, абсурдна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.