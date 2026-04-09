Правосъдното министерство с анализ за профила на големите съдебни началници

Какъв да е профилът на кандидатите за председатели на двете върховни съдилища и за главен прокурор, директор на Националната следствена служба и ръководители на прокуратури на различни нива очертава Министерството на правосъдие в анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт.

Документът беше обещан от министъра на правосъдието Андрей Янкулов за изграждане на стандарти за упражняване на конституционното правомощие на министъра да предлага кандидати за председатели на върховните съдилища и ръководители в прокуратурата. Анализът е бил разработен от съветника на министъра Ива Пушкарова, като са съобразени становищата на съсловните организации, изразени по време на проведената преди две седмици дискусия в министерството. Документът ще остане в наследство на следващия редовен кабинет.