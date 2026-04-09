Google Finance с изкуствен интелект става достъпен в над 100 държави

Обновеният продукт с изкуствен интелект на технологичният гигант Google -Google Finance, излиза на глобалния пазар. След като приложението беше пуснато в САЩ и Индия, Google разширява обновеното приложение Finance до над 100 държави, включително Австралия, Бразилия, Канада, Индонезия, Япония и Мексико.

Потребителите в тези страни вече могат да използват приложението Google Finance на своя местен език, както и да се възползват от вграден чатбот Gemini, нови инструменти за графики и подобрен новинарски поток.