ВКС уеднакви практиката по наследяване на втората пенсия

Няма същински проблем с редакцията на чл. 170 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с кръга на наследниците на натрупаното по партидата за т. нар. втора пенсия. Това реши състав на Върховния касационен съд в решение за развитие на правото, с което преодолява разнопосочната практика на съдилищата в прилагането на разпоредбата, съобщава „Лекс“.

Разнобоят е предизвикан с многобройните промени, включително тире и запетайка, които водеха до тълкуване че наследяването на натрупаното в партидата на починал осигурен в частен фонд се наследява от ограничен кръг лица съгласно „специална“ уредба в кодекса, а не по общите правила в Закона за наследството. Съдът напомня обаче, че правата на осигурения в частните пенсионни фондове са имуществени права, които принадлежат на осигуреното лице, и са защитени от конституционното право на частна собственост и на наследяване.

„След неговата смърт те се наследяват на общо основание и е налице наследяване в същинския правен смисъл на това понятие като преминаване на имущество на починалия (наследодателя) в имуществената сфера на други лица-определени в закона негови близки (наследници). Тъй като се касае за наследяване на частна собственост, това право е неприкосновено и се гарантира и защитава от закона съгласно чл.17, ал.1 и ал.3 от Конституцията на Република България. Разпоредбата на чл.170 от КСО във всичките и редакции следва да се тълкува именно в този смисъл, който съответства на конституционните разпоредби“, заявяват върховните съдии, отчитайки и законотворческите гафове в разпоредбата.

„В чл.170 от КСО са допуснати две съществени грешки. Първата е граматическа, тъй като след думата „наследниците“ е поставена запетая и изброяването продължава, което създава впечатление, че кръгът на наследниците е нещо различно от преживелия съпруг, низходящите и възходящите, което е недоразумение. Правилният препинателен знак не е запетая, а тире и изброяването след тирето щеше да служи за пояснение и уточнение. Така текстът би трябвало да се разбира, като се има предвид препращането към реда на наследяване и размера на наследствените дялове съгласно Закона за наследството“.

Втората грешка се отнася до кръга на наследниците на починалия и изключва големи кръгове от наследници – съребрените роднини от II до VI степен и наследниците по завещание.Това законодателно разрешение нарушава конституционното право на наследяване на гражданите по чл.17, ал.1 от Конституцията“, заявява ВКС с добавката, че тази грешка е поправена с промените във въпросната разпоредба от 2021 г.