Регионалният министър обясни защо не се е видял с Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ

Регионалният министър Николай Найденов обясни по време на пресконференция във ведомството защо не се е срещнал с представителите на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ, които днес излязоха на протест с колите си край Казичене. Той обърна внимание на журналистите, че организацията е регистрирана през октомври 2025 година.

„Тоест съвсем млади и пресни. Това са причините да не съм ги приел досега„, заяви служебният министър. На следващо място той отбеляза, че новосъздадената асоциация в бранша не е работодателска организация по смисъла на закона и затова не може да се приеме за официален партньор на институциите.

Според регионалния министър пътната помощ е дейност, която се извършва от частни фирми с лиценз от Министерството на транспорта и държавата не би трябвало да има правото да определя кой да извършва услугата.

„Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кого да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Ще бъдем безкомпромисни и ще върнем свободните пазарни отношения„, предупреди министър Найденов.

Той бе категоричен, че държавата няма да допусне прикрити схеми в пътната помощ. Припомняме, че самите протестиращи обявиха, че министърът е подведен от разследването на Антикорупционния фонд, според което заради схеми Агенция „Пътна инфраструктура” от години плаща минимум по милион и половина на месец на избрани дружества за услугата “безплатна пътна помощ”, като всички камиони, които извършват услугата, са винаги на една и съща фирма.

По време на пресконференцията министър Найденов подчерта, че предприема действия да върне свободния пазар на услугата и да даде решение за нейното подобряване.

Той обърна внимание, че АПИ е агенция за строене и поддържане на пътища и услугите за пътна помощ не са нейна присъща дейност. Освен това уточни, че агенцията изисква удостоверения за извършване на пътна помощ от Министерството на транспорта.

Според министър Найденов от миналото лято се работи за прозрачни правила и свободен пазар в сектора. Ето защо според него има определени групи, които се опитват да оказват натиск и да създават напрежение, като отклоняват вниманието от други важни за обществото теми.