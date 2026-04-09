С нетна печалба от 490.59 млн. лв. завърши ОББ четвъртото тримесечие

С нетна печалба от 490 587 000 лева завърши ОББ четвъртото тримесечие на миналата година, според данните от финансовия отчет на банката.

Отчетеният нетен оперативен доход за този период е равен на 1 159 202 000 лева. Приходи от лихви са общо 1 003 681 000 лева, а паричните постъпления от такси и комисиони – 412 369 000 лева. Банката има и приход от дивиднети за 1 652 000 лева.

Разходите, които ОББ е направила за лихви възлизат на 168 258 000 лева, а за такси и комисиони са платени 98 768 000 лева. Отчетени са и административни разходи за 412 958 000 лева.

Банката е предоставила кредити и аванси общо за 31 363 592 000 лева,

като от тях 20 369 240 000 са левови заеми, а 10 856 942 000 – в евро. Приходите на ОББ от лихви са в размер на 788 640 000 лева.

Домакинствата са били най-големите получатели на заеми – общо 12 107 449 000 лева. От тях 11 974 988 000 са в лева, а 132 452 000 – в еврови заеми. Платени на банката лихви за четврътото тримесечие са 368 431 000 лева. Кредитите, обезпечени с жилищен имот, са 7 782 646 000 лева, като 7 671 872 000 са в лева, а 110 774 000 – в евро. Потребителски кредити са в размер на 4 140 313 000 лева. От тях 4 121 856 000 са в лева, а 18 449 000 – в евро.

Нефинансовите предприятия са изтеглили кредити за 11 304 891 000 лева, като 7 666 587 000 са левови заеми, докато 3 517 456 000 са в евро.

ОББ остава активна и в привличането на депозити.

Нейните клиенти са й поверили между октомври и декември общо 39 839 342 000 лева. Според данните в отчета, 22 251 688 000 от тях са във влогове в лева, а 16 200 968 000 са вложени в еврови депозити. Клиентите са получили от банката лихви в размер на 166 459 000 лева.

Домакинствата имат общо 20 327 780 000 лева в депозити. От тях 15 122 091 000 са левови влогове, а 4 520 303 000 – в еврови депозити. Получените лихви от това вложение за домакинствата възлизат на 5 470 000 лева.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 9 404 651 000 лева, като 6 475 338 000 са левови, докато 2 275 016 000 са еврови влогове.

ОББ има двустепенна система на управление. В Надзорния съвет влизат Петър Гроздев Андронов – председател, Кристин Ван Рейсенгем, Барак Барух Чизи, Франки Сейрил Депикере, Светослав Велеславов Гаврийски и Виктор Иванов Йоцов.

В Управителния съвет са Кристоф Де Мил – председател и главен изпълнителен директор, Анна Георгиева Атанасова-Димитрова – изпълнителен директор, Теодор Валентинов Маринов – изпълнителен директор, Светла Атанасова Георгиева – изпълнителен директор, Татяна Василева Иванова – изпълнителен директор, Недялко Великов Михайлов – изпълнителен директор, и Добромир Славов Добрев – изпълнителен директор.

„Кей Би Си Банк“ НВ (KBC BANK NV), Кралство Белгия е най-голям акционер с дял от 99.96% от капитала, който е 194 009 000 лева в края на миналата година.