ВАС отказа да прекрати делото на Гюров срещу БНБ и остави въпросите към Съда на ЕС

Върховният административен съд отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ и остави въпросите към Съда на Европейския съюз, въпреки искането на централната банка производството да бъде прекратено. Делото е свързано с предсрочното освобождаване на Гюров от поста подуправител на БНБ през юли 2024 година.

От Българската народна банка настояха, че казусът е безпредметен, тъй като Гюров вече не заема длъжността. Съдът обаче прие, че делото запазва своята значимост, тъй като евентуална отмяна на решението може да има последици за репутацията му и да отвори възможност за търсене на обезщетение.

Според магистратите отмяната на административния акт е задължително условие, за да може да бъде предявен иск за вреди, включително за пропуснати доходи и морални щети.

Самият Гюров също е заявил, че има интерес делото да продължи, тъй като изходът му има значение както за доброто му име, така и за евентуални бъдещи действия в съда.

Върховният административен съд отказа и искането да бъдат оттеглени въпросите, отправени до Съда на Европейския съюз. Според съда е необходимо европейската инстанция да даде тълкуване на приложимото право, преди да бъде постановено окончателно решение.

Решението на ВАС е окончателно, като копие от него ще бъде изпратено на Съда на ЕС във връзка с делото.