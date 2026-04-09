Затворени са 27 обекта и са иззети над 260 тона опасни храни при акция „Чиста храна“. Това съобщи на брифинг изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски. Близо 80% от възбранените количества са продукти от животински произход, които крият най-сериозен риск за здравето.

Основните нарушения са свързани с изтекъл срок на годност и неясен произход на храните. В същото време сигналите към агенцията са се увеличили с над 60% за последния месец, като най-много са от София и региона, но има активност и от по-малки населени места.

Особено тревожни са случаите, свързани с доставка на храни за деца. Във Враца са спрени близо 190 килограма продукти от животински произход, предназначени за детски градини и ясли, заради сериозни нарушения при транспортирането и съхранението им.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов заяви, че при проверките са установени и връзки между нарушения и лица с депутатски имунитет. Той подчерта, че става дума не просто за нарушения, а за злоупотреба с храна, засягаща деца, ученици и уязвими групи.

По думите на Мавровски, в Хасково има особено висока активност и разкрити случаи на контрабанден внос на храни, който изкривява пазара. Установени са и тежки нарушения в животновъдни обекти, включително липсващи стотици животни и такива без необходимата маркировка.

Министър Христанов съобщи още, че е оказван натиск върху служители на БАБХ, включително на високо ниво, което според него показва сериозността на разкритата мрежа от нелегални дейности.

От агенцията подчертаха, че проверките продължават с кръстосан контрол, за да се гарантира прозрачност и да се ограничи възможността за злоупотреби, като се подготвят и законодателни мерки срещу възпрепятстването на инспекции.