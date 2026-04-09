РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Светият граал на фитнеса“, според лекар по спортна медицина

„Светият граал на фитнеса“, според лекар по спортна медицина

Фитнес тенденциите и уелнес продуктите идват и си отиват, но разнообразните и приятни тренировки наистина подобряват здравето в дългосрочен план.

Не става дума за тайна формула за дълголетие, а за проста истина, потвърдена от нови изследвания: мотивацията е ключът към редовното движение и по-дългия, по-здравословен живот.

Какво показва изследването:
По-голямото разнообразие от физически активности е свързано със значително по-нисък риск от смърт – дори когато се отчита общото количество движение, според проучване от 2026 г. в BMJ Medicine.

Изследователите са проследили дейности като ходене, вдигане на тежести и дори градинарство.

Какво казват експертите:
„Светият граал на фитнеса е постоянството, а ключът към постоянството е забавлението“, казва д-р Джордан Метцъл, специалист по спортна медицина. В новата си книга „Push“ той разглежда какво мотивира хората да спортуват.

„Повечето хора се отегчават, затова разнообразието е много важно“, казва той. Смяната на тренировките натоварва различни мускулни групи и подобрява баланса и усещането за тялото – качества, които помагат да останем активни с напредване на възрастта.

По-отблизо:
Дори елементът на игра може да бъде силен мотиватор.

Метцъл раздава 50 балона на участници в тренировка в Сентръл Парк и ги кара да ги държат във въздуха, докато се движат като „рак“.
„Хората се забавляваха страшно много“, казва той – и междувременно задържали трудна позиция много по-дълго, отколкото осъзнавали.

Как да улесним промяната:
Един ефективен подход е да направим активността най-лесния избор.

  • използвайте приложения и онлайн тренировки
  • спортувайте с хора, които ви е приятно да виждате
  • свържете движението с ежедневни навици (например разходки с куче)
  • направете пропускането на тренировка по-трудно от самото трениране

Например, един пациент на Метцъл оставял любимите си маратонки във фитнеса, знаейки че ще ги изгуби, ако не се върне – и така се мотивирал да тренира.


Дори перфектната мотивация не може напълно да преодолее генетиката. Ново изследване показва, че над 50% от продължителността на живота се определя от наследствеността.


Когато става дума за дълголетие, важно е да се фокусираме върху това, което можем да контролираме – като движението и навиците си.

Четете още: Как упражненията подобряват паметта само за минути

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.