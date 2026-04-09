„Светият граал на фитнеса“, според лекар по спортна медицина

Фитнес тенденциите и уелнес продуктите идват и си отиват, но разнообразните и приятни тренировки наистина подобряват здравето в дългосрочен план.

Не става дума за тайна формула за дълголетие, а за проста истина, потвърдена от нови изследвания: мотивацията е ключът към редовното движение и по-дългия, по-здравословен живот.

Какво показва изследването:

По-голямото разнообразие от физически активности е свързано със значително по-нисък риск от смърт – дори когато се отчита общото количество движение, според проучване от 2026 г. в BMJ Medicine.

Изследователите са проследили дейности като ходене, вдигане на тежести и дори градинарство.

Какво казват експертите:

„Светият граал на фитнеса е постоянството, а ключът към постоянството е забавлението“, казва д-р Джордан Метцъл, специалист по спортна медицина. В новата си книга „Push“ той разглежда какво мотивира хората да спортуват.

„Повечето хора се отегчават, затова разнообразието е много важно“, казва той. Смяната на тренировките натоварва различни мускулни групи и подобрява баланса и усещането за тялото – качества, които помагат да останем активни с напредване на възрастта.

По-отблизо:

Дори елементът на игра може да бъде силен мотиватор.

Метцъл раздава 50 балона на участници в тренировка в Сентръл Парк и ги кара да ги държат във въздуха, докато се движат като „рак“.

„Хората се забавляваха страшно много“, казва той – и междувременно задържали трудна позиция много по-дълго, отколкото осъзнавали.

Как да улесним промяната:

Един ефективен подход е да направим активността най-лесния избор.

използвайте приложения и онлайн тренировки

спортувайте с хора, които ви е приятно да виждате

свържете движението с ежедневни навици (например разходки с куче)

направете пропускането на тренировка по-трудно от самото трениране

Например, един пациент на Метцъл оставял любимите си маратонки във фитнеса, знаейки че ще ги изгуби, ако не се върне – и така се мотивирал да тренира.



Дори перфектната мотивация не може напълно да преодолее генетиката. Ново изследване показва, че над 50% от продължителността на живота се определя от наследствеността.



Когато става дума за дълголетие, важно е да се фокусираме върху това, което можем да контролираме – като движението и навиците си.

