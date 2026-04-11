Благодатният огън слезе в църквата „Гроб Господен“ в Йерусалим, съобщава световните агенции. Събраните в църквата поклонници очакваха церемонията, където запалиха свещи и маслени лампи един след друг. Слизането на огъня традиционно се извършва в навечерието на Великден.

В Йерусалим вратите на църквата „Гроб Господен“ бяха отворени за поклонници от различни страни преди церемонията по слизането на Благодатния огън. Гълъби, символ на мира, първо са били пуснати от църквата, след което вярващите са започнали да влизат.

Благодатният огън слиза в най-святото за християните място – Кукувлията (малкият параклис) на храма Божи гроб, разположен над мястото на погребението на Исус Христос. Церемонията се провежда в навечерието на Великден според юлианския календар. Изнасянето на огъня от параклиса символизира Възкресението Христово.

Първата църква на Божи гроб, който се намира в този храм, е издигната по инициатива на откривателката на Животворния кръст и майка на св. Константин Велики света Елена. Строена е под надзора на патриарх Макарий Йерусалимски заедно с частично запазената базилика във Витлеем. Освен Божи гроб, в храма се намира място на Голгота и мястото, на което е открито Дървото на живота.