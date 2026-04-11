Нетната печалба на ББР през четвъртото тримесечие е в размер на 40.33 млн. лева

Нетната печалба на „Българска банка за развитие“ през четвъртото тримесечие е в размер на 40 329 000 лева, сочат данните във финансовия отчет.

Нетният оперативен доход от дейността възлиза на 70 033 000 лева. Приходите на банката от лихви са 100 230 000 лв., от дивиденти – 188 000 лв., а от такси и комисионни – 5 005 000 лева.

В същото време разходите за лихви са общо 37 146 000 лв., а за такси и комисионни са платени 818 000 лева. От банката отчитат и административни разходи за 25 847 000 лева.

„Българска банка за развитие“ е първата и единствена финансова институция в страната, акредитирана от Европейската комисия да управлява бюджетни средства по програма InvestEU. Това дава възможност за предлагане на нови продукти с гаранция от ЕС и облекчени условия за финансиране на малкия и средния бизнес.

Кредитите и аванси, които е отпуснала банката, възлизат на 1 864 339 000 лева,

като от тях 666 369 000 са левови заеми, а 1 131 470 000 – са евроив. Приходите на кредитната институция от лихви са на сотйност 87 169 000 лева.

Числата в отчета показват, че бизнесът на нефинансови предприятия е подкрепен с 1 078 014 000 лева заеми. От тях 458 457 000 са левови кредити, докато 619 557 000 – са в евро.

Домакинствата са изтеглили заеми за 9 367 000 лева, като всички те са в лева. Общо 260 000 лева са платени като лихви от домакинствата за ползваните заемни средства. Кредитите, обезпечени с жилищен имот, са в размер на 3 277 000 лева, а потребителските – 3 300 000 лева.

„Българска банка за развитие“ е привлякла депозити за 1 451 804 000 лева,

като 445 602 000 от тях са в левови влогове, а 937 055 000 – в евро. Разходи за лихви, които банката е платила на клиентите си, възлизат на 37 146 000 лева.

Нефинансови предприятия са вложили в банкови депозити общо 586 038 000 лева, а отях 301 795 000 са в левови влогове и 243 671 000 – в еврови депозити. Домакинства са направили депозити за 12 596 000 лева, като 10 649 000 от тях са в лева, а 1 800 000 – в евро.

„Българска банка за развитие“ има двустепенна система на управление. Надзорният ѝ съвет е в състав Деляна Валериева Иванова – председател, Лъчезар Димитров Борисов, Горица Николова Грънчарова-Кожарева и Димитър Иванов Митев. В Управителния съвет влизат Ивайло Ангелов Московски – председател и изпълнителен директор, Цанко Руменов Арабаджиев – изпълнителен директор, и Теодора Петрова Пешева.

„Българска банка за развитие“ е кредитна институция, 100% собственост на българската държава, като нейн принципал е Министерството на финансите.