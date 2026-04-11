РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Nike ще замени Adidas като доставчик на топки за всички състезания на УЕФА

Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) възнамерява да спре използването на топки Adidas, партньорство с което продължава четвърт век. Nike ще заеме мястото на немския производител. Американската компания потвърди, че е в ексклузивни преговори с УЕФА. Сделката, която включва използването на топки Nike и в трите европейски състезания, ще генерира приблизително 40 милиона евро годишно за УЕФА, двойно повече от приходите, генерирани от подобни договори в момента.

Американският производител на спортно облекло Nike скоро ще подпише споразумение с УЕФА. То предвижда Nike да доставя топки за всички клубни състезания на УЕФА – Шампионската лига, Лига Европа и Конферентната лига. Договорът е от 2027 до 2031 година.

От UC3, съвместно предприятие между УЕФА и Европейската клубна асоциация (ECA), което контролира маркетинговите и търговските права за континенталните клубни състезания, заявиха пред Ройтерс, че наистина водят преговори с Nike.

И самата компания Nike потвърди, че се подготвя сделка.

Adidas, от своя страна, според Financial Times, заяви, че не възнамерява да подновява „старото“ си споразумение с УЕФА. То е подписано още през 2001 г. (интересното е, че Adidas пое статута на доставчик на топки за УЕФА от Nike по това време), оттогава е удължавано няколко пъти и изтича в края на сезон 2026/2027.

Финансовите подробности по предстоящата сделка не са официално разкрити. Според Financial Times обаче, УЕФА е успяла да осигури значително увеличение на плащанията, възлизащо на приблизително 40 милиона евро годишно. Това е двойно повече от това, което УЕФА получава от настоящите си подобни договори. Decathlon, а не Adidas, е доставчик на топки за Лига Европа и Конферентната лига. Договорът с френската компания обаче също изтича през 2027 г. и няма да бъде подновен.

Смяната на дългогодишния и надежден партньор е в съответствие с новата политика на УЕФА,

която има за цел значително да увеличи приходите от рекламни и маркетингови споразумения през следващите години. Новата стратегия включва отказ от дългосрочни договори.

Това е подобно на четиригодишните цикли, използвани при медийните права. Настоящите медийни споразумения на УЕФА изтичат в края на следващия сезон, а новите също са валидни от 2027 до 2031 година. Само на ключови пазари – Англия, Германия, Италия, Испания и Франция, приходите са се увеличили с 20% – от 2 милиарда евро на 2.5 милиарда евро годишно.

УЕФА обяви преди това, че ще прекрати партньорството си с Heineken, чиито марки се рекламират в европейските турнири от 1994 г. насам, през 2027 г. и прие офертата на Anheuser-Busch. Американската пивоварна е готова да плаща 200 милиона евро годишно по шестгодишно споразумение. Това е с 66% повече, отколкото Heineken плаща в момента.

Връщайки се към футболните топки, заслужава да се отбележи, че това е значителен пазар.

Според Business Research Insight, обемът му ще достигне 3.3 милиарда долара (2.82 милиарда евро) през 2026 г. и 7.42 милиарда долара (6.33 милиарда евро) до 2035 година. Самите продажби на футболни топки обаче вероятно не са основната цел на партньорството на Nike с УЕФА.

Карлос Лаге, изпълнителен директор на Puma, друг производител на спортна екипировка, описа стойността на футболните топки като инструмент за популяризиране на марката през 2024 година. „Топката е начин една марка да присъства във всяка игра. Топката е това, около което е изградена тя. Това означава, че можете да останете в светлината на прожекторите, без да тичате от държава в държава и да вербувате играчи и отделни отбори“, отбеляза той в интервю за The Athletic.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.