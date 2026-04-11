Nike ще замени Adidas като доставчик на топки за всички състезания на УЕФА

Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) възнамерява да спре използването на топки Adidas, партньорство с което продължава четвърт век. Nike ще заеме мястото на немския производител. Американската компания потвърди, че е в ексклузивни преговори с УЕФА. Сделката, която включва използването на топки Nike и в трите европейски състезания, ще генерира приблизително 40 милиона евро годишно за УЕФА, двойно повече от приходите, генерирани от подобни договори в момента.

Американският производител на спортно облекло Nike скоро ще подпише споразумение с УЕФА. То предвижда Nike да доставя топки за всички клубни състезания на УЕФА – Шампионската лига, Лига Европа и Конферентната лига. Договорът е от 2027 до 2031 година.

От UC3, съвместно предприятие между УЕФА и Европейската клубна асоциация (ECA), което контролира маркетинговите и търговските права за континенталните клубни състезания, заявиха пред Ройтерс, че наистина водят преговори с Nike.

И самата компания Nike потвърди, че се подготвя сделка.

Adidas, от своя страна, според Financial Times, заяви, че не възнамерява да подновява „старото“ си споразумение с УЕФА. То е подписано още през 2001 г. (интересното е, че Adidas пое статута на доставчик на топки за УЕФА от Nike по това време), оттогава е удължавано няколко пъти и изтича в края на сезон 2026/2027.

Финансовите подробности по предстоящата сделка не са официално разкрити. Според Financial Times обаче, УЕФА е успяла да осигури значително увеличение на плащанията, възлизащо на приблизително 40 милиона евро годишно. Това е двойно повече от това, което УЕФА получава от настоящите си подобни договори. Decathlon, а не Adidas, е доставчик на топки за Лига Европа и Конферентната лига. Договорът с френската компания обаче също изтича през 2027 г. и няма да бъде подновен.

Смяната на дългогодишния и надежден партньор е в съответствие с новата политика на УЕФА,

която има за цел значително да увеличи приходите от рекламни и маркетингови споразумения през следващите години. Новата стратегия включва отказ от дългосрочни договори.

Това е подобно на четиригодишните цикли, използвани при медийните права. Настоящите медийни споразумения на УЕФА изтичат в края на следващия сезон, а новите също са валидни от 2027 до 2031 година. Само на ключови пазари – Англия, Германия, Италия, Испания и Франция, приходите са се увеличили с 20% – от 2 милиарда евро на 2.5 милиарда евро годишно.

УЕФА обяви преди това, че ще прекрати партньорството си с Heineken, чиито марки се рекламират в европейските турнири от 1994 г. насам, през 2027 г. и прие офертата на Anheuser-Busch. Американската пивоварна е готова да плаща 200 милиона евро годишно по шестгодишно споразумение. Това е с 66% повече, отколкото Heineken плаща в момента.

Връщайки се към футболните топки, заслужава да се отбележи, че това е значителен пазар.

Според Business Research Insight, обемът му ще достигне 3.3 милиарда долара (2.82 милиарда евро) през 2026 г. и 7.42 милиарда долара (6.33 милиарда евро) до 2035 година. Самите продажби на футболни топки обаче вероятно не са основната цел на партньорството на Nike с УЕФА.

Карлос Лаге, изпълнителен директор на Puma, друг производител на спортна екипировка, описа стойността на футболните топки като инструмент за популяризиране на марката през 2024 година. „Топката е начин една марка да присъства във всяка игра. Топката е това, около което е изградена тя. Това означава, че можете да останете в светлината на прожекторите, без да тичате от държава в държава и да вербувате играчи и отделни отбори“, отбеляза той в интервю за The Athletic.