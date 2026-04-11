Денят по диагонал – 11 април 2026 г.

Близо 2.5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Сметната палата. За периода от 1 януари до 31 март 2026 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ са постъпили и са обработени общо 246 сигнала. За сравнение, за първото тримесечие на 2025 г. подадените сигнали са 100, а за цялото полугодие на същата година са постъпили и обработени общо 182 сигнала по реда на Закона за противодействие на корупцията.

Служебният министър на туризма Ирена Георгиева изрази умерен оптимизъм за летния туристически сезон в България. Тя подчерта, че празниците са време както за размисъл, така и за пътувания. Геополитическите конфликти обаче, вече оказват пряко влияние върху туристическия сектор, особено при пътуванията към Близкия изток. „За точни цифри не можем да говорим“, обясни тя. Но влиянието на военните действия се видя по няколко начина.

Янкулов отбеляза, че Конституционния съд е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен. „Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът. Янкулов очаква Върховният касационен съд да се произнесе със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.

Турските законодатели са подготвили законопроект за пълна забрана на продажбата на тютюн, всички тютюневи изделия и изделия за пушене до 2040 година. Според вестник „Хюриет“, законопроектът е изготвен от управляващата Партия на справедливостта и развитието и е съобразен с целите на страната за европейска интеграция. Ако бъде одобрен, новите мерки ще засегнат пряко приблизително 19 милиона потребители и пушачи на цигари в Турция при 86 милиона жители.

България е страна с много проблеми и ничия помощ отвън за гарантиране на честни и законосъобразни избори не е срамна. Има ли някой, който се съмнява, че у нас има изборни престъпления. Че има хора на много високо ниво в политическата система, които дават пари за купуване на гласове. И от друга страна – че има много хора, които са готови да продадат гласа си. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Ден преди унгарските парламентарни избори на 12 април, чийто резултат може да сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан и неговата партия Фидес, както настоящият премиер, така и лидерът на опозиционната партия Тиса – Петер Мадяр, се опитват да мобилизират избирателите си, колкото е възможно повече. Проучванията на общественото мнение показват значителна преднина за опозицията, но това не гарантира победа поради особеностите на избирателната система на Унгария.