На 14 април ще бъде представена новата инвестиционна стратегия на фонд JEREMIE в България

На 14 април (вторник) от 09:00 ч. министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова ще открие форум „JEREMIE България: Нови възможности“.

В събитието ще участват още министър-председателят Андрей Гюров, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Марек Мора и главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Марют Фалкстед.

Форумът се организира от ЕИФ, част от групата на ЕИБ и Министерството на иновациите и растежа и ще отбележи нов етап за инициативата JEREMIE в България. Ще бъде обявена

нова целева подкрепа за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании.

По време на форума ще бъдат представени ключовите резултати от изпълнението на инициативата до момента, успешни истории на български предприятия, както и новата инвестиционна стратегия на JEREMIE.

Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.