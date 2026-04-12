33 години „Банкеръ“!

Скъпи приятели,

Днес, навръх Великден, „Банкеръ“ решително навлиза в Христовата възраст.

Щастливото съвпадение с един от най-значителните християнски празници, ни дава вяра да приемем задаващите се предизвикателства. Знаем, че това е възраст на все по-голяма отговорност и задълбочена самооценка. Възраст на честно и борбено отстояване на позициите, годишнина, която задължава и ни изправя пред все по-високи цели.

Преди 33 години, зареден с вестникарски устрем и енергия, „Банкеръ“ за първи път разпери крила. Със задълбочените си анализи и прогнози в обществено-политическия и финансово-икономически живот, вестникът бързо си спечели трайно и ярко присъствие в информационния небосклон. И се превърна в коректив и пътеводен знак.

С орлово око, от висината на обективния си поглед, още с появата си през 1993 година, „Банкеръ“ се посвети на борбата за повече истина, знание, благоденствие, демокрация.

С такъв актив и заряд, „Банкеръ“ прелетя през годините, премина успешно през хартиената трансформация и навлезе в открития онлайн-Космос, печелейки нови последователи и приятели.

И ето, вече на 33, „Банкеръ“ отново е с вас, с вярата, че заедно ще продължим напред!

