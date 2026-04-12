Президентът и премиерът с пожелания за Възкресение Христово

Президентът Илияна Йотова и премиерът Андрей Гюров поздравиха българските граждани с Възкресение Христово. „Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни. Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден. В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение – надежда, мир, любов и спасение“, написа държавният глава в профила си във „Фейсбук“. Здраве и благодатни дни за всички, пожела Йотова.

Премиерът Андрей Гюров публикува видеообръщение в профила си във „Фейсбук“, в което пожела Възкресението да влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним.

Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно. Светлината е тиха, но остава, отбеляза премиерът и продължи с думите:

„На Великден влизаме в храмовете – всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: „Христос воскресе“.

Той припомни, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други – когато е била просто вътрешен разговор със себе си. Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора, подчерта служебният министър-председател.