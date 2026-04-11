На 12 април може да продължат преговорите между САЩ и Иран, съобщава агенция Tasnim

Преговорите между американската и иранската делегации в Исламабад, Пакистан, може да продължат до утре, според иранската информационна агенция Tasnim. Днешната среща започна около 15:00 ч. и все още не е официално приключила.

„Преговорите надхвърлиха общите въпроси и по някои точки преминаха към технически дискусии“, съобщи агенцията.

Дневният ред на срещата включва размразяване на ирански сметки в чуждестранни банки, прекратяване на израелската офанзива в Южен Ливан и отваряне на Ормузкия проток.

Представители на Иран, Съединените щати и Пакистан провеждат тристранна среща лице в лице в Исламабад, потвърди служител от Белия дом пред репортери.

Думите на служителя бяха цитирани в изявление от преспула на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Освен Ванс, американската делегация включва специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ, предприемачът Джаред Къшнър. В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.

„Пълен състав от американски експерти по свързаните въпроси присъства в Исламабад. Допълнителна подкрепа се предоставя от експерти, базирани във Вашингтон“, се добавя в изявлението на преспула.