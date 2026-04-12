Броени дни до 17 април – крайният срок за регистрация на наблюдатели на изборите

В 17.00 часа на 17 април е крайният срок за регистриране на наблюдателите за изборите, съобщават от Централната избирателна комисия. Желаещите да го направят, трябва да представят кандидатурата си пред регистрирана в Централната избирателна комисия неправителствена организация за наблюдение на изборите.

Регистрираните организации се публикуват в раздел „Регистри“ на интернет страницата на ЦИК. До момента има 26 сдружения – български неправителствени организации, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели, уточняват от Централната избирателна комисия.

Има регистрирани и международни наблюдатели и това са представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, на неправителствената организация „Комитет за отворена демокрация“ и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции.

От ЦИК съобщават, че и утре, 13 април, продължават обученията на съставите на секционните избирателни комисии.

Те уточняват и че по отношение на видеонаблюдението за улеснение на членовете на секционните комисии са публикували решението си за реда на неговото извършване в реално време на страницата си във „Фейсбук“.