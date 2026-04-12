Тръмп заплаши, че САЩ ще спрат всеки кораб, платил такса на Иран за преминаване през Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Съединените щати ще спрат всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран за преминаването през Ормузкия проток.

„Никой, който плаща незаконна такса, няма да бъде в безопасност, минавайки през протока“, добавя Доналд Тръмп. „Скоро ще започнем блокадата и други държави ще се присъединят към. На Иран няма да бъде позволено да печели от изнудване“, предупреждава американският президент.

Той добави, че Иран е обещал да отвори Ормузкия проток, но нарочно не го е направил. Това, по думите на Тръмп, причинило безпокойство и болка у много хора и държави по целия свят.

„Казват, че са поставили мини във водата, въпреки че целият им военноморски флот и повечето от „минните им съоръжения“ са напълно взривени. Може би са го направили, но кой корабособственик би искал да поеме риска?“ – учудва се Тръмп.

Той добавя, че е бил подробно информиран от вицепрезидента Джей Ди Ванс, от специалните пратеници на САЩ в Иран – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – за хода на провелата се в Исламабад среща. Американският президент уточнява, че това е станало факт с любезното и много компетентно ръководство на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан – Мохамад Шахбаз Шариф.

„Те са изключителни мъже и непрекъснато ми благодарят, че спасих между 30 и 50 милиона живота в една ужасяваща война с Индия“, пише още Тръмп.

След това той обяснява защо срещата с Иран е приключила без резултат. Причината е, че ИРАН НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ЯДРЕНИТЕ СИ АМБИЦИИ!

В много отношения точките, по които беше постигнато съгласие, са по-добри от това да продължим военните си операции и да ги изведем докрай, но всички тези точки нямат никакво значение, ако позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора.

С течение на времето моите трима представители станаха много приятелски настроени и изпълнени с уважение към представителите на Иран – Мохамед-Багер Галибаф (председател на иранския парламент и ръководител на делегацията), Абас Арагчи (външният министър на Иран) и Али Багери (ирански дипломат), но това няма значение, тъй като те бяха много неотстъпчиви по отношение на най-важния въпрос.

Както винаги съм заявявал – ИРАН НИКОГА НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ!

Според Тръмп Иран изнудва Съединените американски щати – нещо, което той няма да допусне. Той добавя и че ще започнат да унищожават мините, които иранците са заложили в проливите.

Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде ВЗРИВЕН В АДА! Иран знае по-добре от всеки друг как да сложи КРАЙ на тази ситуация, която е опустошаваща за страната му. Те вече нямат флот, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушни системи и радарите им са безполезни. Хомейни и повечето от лидерите им са мъртви. И всичко това е заради техните ядрени амбиции.

На Иран няма да бъде позволено да се възползва от този незаконен акт на ИЗНУДВАНЕ. Те искат пари, но по-важното е, че искат ядрено оръжие. Така че в подходящ момент нашите военни ще приключат и малкото, което е останало от Иран, предупреждава Тръмп.

Междувременно в Израел най-висшият им военен – началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за потенциално подновяване на военната конфронтация с Иран.

Израелската обществена телевизия „Кан“ съобщи, че Израел, заедно със САЩ, е готов за възобновяване на бойните действия срещу Иран.

Припомняме, че снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.