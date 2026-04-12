В Австрия пускат бонус програма за енергоемките предприятия, без да дочакат разрешение от ЕС

Австрийското министерство на икономиката стартира утре бонус програма за енергоемки предприятия, без да е получило разрешение за това от Европейския съюз, съобщава Kurier. Независимо от това от утре желаещите ще могат да подават заявления през специален портал. Министърът на икономиката и енергетиката на Австрия Волфганг Хатмансдорфер (ÖVP) разкритикува безкрайната бюрокрация на ЕС и призова бъдещите решения на Брюксел да бъдат обвързвани с конкретни срокове.

Бонус програмата на федералното правителство на Австрия е в размер на 150 млн. евро, които ще бъдат предоставени за 2025 г. и за 2026 година. Заявленията за финансовото подпомагане за 2025 г., което е в общ размер от 75 милиона евро, могат да бъдат подавани със задна дата, считано от 13 април.

По информация на Kurier на критериите на бонус програмата отговарят около 60 местни компании от хартиената и стоманодобивната промишленост, с годишно потребление на електроенергия над един гигаватчас (GWh). Те ще трябва да изпълнят изискването 80% от отпуснатите средства да ги вложат в мерки за енергийна ефективност.

Министър Хатмансдорфер отбеляза, че ако чиновниците в Брюксел наистина искат да укрепят европейската индустрия, трябва да взимат по-бързи решения. Той бе категоричен, че не е приемливо местните компании да бъдат възпрепятствани в инвестициите си от „безкрайна бюрокрация на ЕС“. По думите му бързото стартиране на програмата ще намали риска от деиндустриализация и ще защити доставчиците.

„За да се гарантира дългосрочната сигурност при планирането, правителството подготвя и удължаване на мярката до 2029 г., като тя ще стане част от индустриалната стратегия на Австрия до 2035 година. След 2027 г. за бонус програмата ще бъдат заделени общо 250 милиона евро“, увери Волфганг Хатмансдорфер.

От министерството уточниха, че основната цел на бързото въвеждане на инструмента за подпомагане е да се противодейства на опасността от деиндустриализация и да се гарантира сигурността на доставчиците.