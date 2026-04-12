Двама души загинаха при катастрофа на пътя Монтана – София

Двама души загинаха при тежка катастрофа между лек автомобил и цистерна на пътя Монтана – София при разклона за берковското село Мездрея, съобщава кореспондент на БНР. По първоначална информация други двама пътници са настанени в болницата в Монтана. Сред пострадалите има и деца.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място екипи на полицията и спешната помощ извършват оглед и изясняват причините за инцидента.

Днес в берковското село Мездрея за 32-ри път се провежда традиционният мотокрос, на който се събират състезатели от цялата страна. Още от вчера, 11 април, от 11.00 часа започнаха свободните тренировки.