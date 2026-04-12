Денят по диагонал – 12 април 2026 г.

Президентът Илияна Йотова и премиерът Андрей Гюров поздравиха българските граждани с Възкресение Христово.

„В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение – надежда, мир, любов и спасение“, написа Илияна Йотова в профила си във „Фейсбук“. Премиерът Гюров призова във видеообръщение Великден да ни напомни, че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно.

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Съединените щати ще спрат всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран за преминаването през Ормузкия проток.

Той добави, че Иран е обещал да отвори Ормузкия проток, но нарочно не го е направил. Това, по думите на Тръмп, причинило безпокойство и болка у много хора и държави по целия свят.

Продължава ръстът на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица. При зеленчуците зелената салата поскъпва най-много – тя е с 19.76% по-скъпа и се търгува за по 0.80 евро за килограм на едро.

Значително по-скъпи са и доматите – с 10.71% до 3.06 евро за килограм, зелените чушки – с 9.65% до 3.68 евро за килограм, и червените чушки – с 8.77% до 3.40 евро за килограм.

В 17.00 часа на 17 април е крайният срок за регистриране на наблюдателите за изборите, съобщават от Централната избирателна комисия.

Желаещите да го направят, трябва да представят кандидатурата си пред регистрирана в Централната избирателна комисия неправителствена организация за наблюдение на изборите.

Унгария избира днес парламент – вотът се смята за ключов за политическото бъдеще на страната. Надпреварата между управляващата партия „Фидес“ на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация „Тиса“ на Петер Мадяр е изключително оспорвана.

Унгарците избират 199 депутати, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони.

Днес, навръх Великден, „Банкеръ“ решително навлиза в Христовата възраст.

Щастливото съвпадение с един от най-значителните християнски празници, ни дава вяра да приемем задаващите се предизвикателства. Знаем, че това е възраст на все по-голяма отговорност и задълбочена самооценка. Възраст на честно и борбено отстояване на позициите, годишнина, която задължава и ни изправя пред все по-високи цели.