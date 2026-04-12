Двама души загинаха при катастрофа на пътя Монтана – София

Монтана

Двама души загинаха при тежка катастрофа между лек автомобил и цистерна на пътя Монтана – София при разклона за берковското село Мездрея, съобщи кореспондент на БНР. По първоначална информация други двама от пътниците в колата са ранени и са настанени в болницата в Монтана.

По-късно стана ясно, че в болницата в Монтана са настанени трима души – две момчета на по 17 години и момиче на 20 години. Двете момчета са с черепно-мозъчна и гръдна травма. Едното от тях е оперирано. Младата жена е в реанимация в тежко състояние, с черепно-мозъчна, гръдна травма и травма на гръбначния стълб.

Загиналите са водачът на колата – над 75-годишен мъж и 25-годишна жена.

Тежкият пътен инцидент е станал, докато леката кола с петимата души е пътувала от село Мездрея към Берковица. При пресичане на главния път от Монтана за Петрохан колата е била пометена от тежкотоварен автомобил.

Все още се изяснява дали шофьорът на леката кола не е спрял на знак „Стоп“, което е довело до тежката катастрофа. Заради инцидента пътят край Берковица остана затворен за повече от три часа.

