В Унгария избират парламент

унгария

Унгария избира днес парламент – вотът се смята за ключов за политическото бъдеще на страната. Надпреварата между управляващата партия „Фидес“ на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация „Тиса“ на Петер Мадяр е изключително оспорвана. Унгарците избират 199 депутати, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони. В Унгария се гласува само с хартиени бюлетини, като гласовете се преброяват на място в избирателните секции и резултатите се отразяват в официални протоколи.

Очаква се гласуването да продължи до 19.00 часа вечерта (20.00 часа българско време – бел. ред.). Първите официални резултати ще започнат да бъдат оповестявани малко след това.

След като гласува в избирателна секция в Будапеща, настоящият унгарски премиер Виктор Орбан обяви, че е „тук, за да спечели“, предаде „Ройтерс“. Новинарската агенция припомня, че вчера американският президент Доналд Тръмп призова унгарците да излязат и да гласуват за Орбан. От „Ройтерс“ го описват като евроскептичен националист, създал модел на „нелиберална демокрация“, възприеман като много подобен на движението на Тръмп „Make America Great Again“ (MAGA) и неговите почитатели в Европа.

Унгария

От своя страна Петер Мадяр защитава позицията, че ако спечели, първо ще предприеме мерки за борба с корупцията, а освен това ще повлияе за отблокирането на замразените средства на Европейския съюз, така че Украйна да може да получи помощ в размер на 90 милиарда евро (105 милиарда долара) от ЕС – средства, които са жизненоважни за военните способности на Киев.

Проучванията на общественото мнение показват, че партията на Орбан – „Фидес“ изостава от новосъздадената центристко-дясна опозиционна партия „Тиса“ на Петер Мадяр със 7-9 процентни пункта, като се очаква, че новата политическа сила ще спечели подкрепата на около 38-41% от унгарците.

Според анализатори причината е, че мнозинството от унгарците са уморени от 3-годишната икономическа стагнация и покачващите се разходи за живот, както и са разочаровани от разкритията за олигарси, близки до правителството, които са натрупали богатствата си именно по времето на Орбан.

