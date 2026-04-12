Разногласията между Русия и Украйна са за няколко километра, призна Песков

Песков, Кремъл потвърди, че Путин и Тръмп ще разговарят по телефона във вторник

Териториалните разногласия между Русия и Украйна са само за няколко километра, обяви Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин, цитиран от „Коммерсантъ“. В коментар за „Вести“ той обърна внимание, че на руската армия й остават малко над 18% от територията на Донецката народна република – ДНР, преди да достигнат до административните й граници.

„Наистина става въпрос за километри“, заяви Песков в отговор на въпроса как би коментирал изявлението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който обяви, че преговорите за мир в Украйна са фокусирани върху спор за „няколко квадратни километра“.

Дмитрий Песков добави, че след края на Великденското примирие руската противовъздушна отбрана ще продължи да действа, докато не бъдат постигнати заявените ѝ цели. По данни на Москва руската противовъздушна отбрана е свалила шест управляеми бомби и 134 украински дрона в рамките на деня, за който Русия и Украйна обявиха великденско примирие.

По-рано днес от руското министерство на отбраната обявиха, че украинските сили са нарушили обявеното великденско примирие, докато руските войски го спазват.

Според властите в Москва от 16.00 часа на 11 април до 08.00 часа на 12 април са регистрирани общо 1 971 нарушения от страна на украинските въоръжени сили.

От руското министерство твърдят, че при атака с украински дрон в Курска област са били ранени цивилни, включително и едно дете.

Още от категорията..

Последни новини

