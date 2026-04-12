Жена, изпаднала в мозъчна смърт, стана донор на бъбреци на двама мъже

В нощта срещу Велика събота екипът на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“ е извършил две бъбречни трансплантации на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност.

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив. Процесът по установяване на мозъчната й смърт и подготовката за донорство са осъществени от екип на пловдивската болница „Свети Георги“ с координатор д-р Дончо Ташков, съобщават от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият трансплантиран е мъж на 41 години от Свиленград, който е на хемодиализа от две години. Избраните са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шестима пациенти, които били поканени за оценка от листата на чакащи, уточняват от Александровска болница.

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълват от Александровска болница.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда. Те благодарят и на всички медицински специалисти от УМБАЛ „Св. Георги“ и УМБАЛ „Александровска“, както и към екипите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив и София за бързата им реакция, висока експертиза и всеотдайност.