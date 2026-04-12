Иран обяви, че ще възстанови до 80% от ударените си рафинерии на фона неуспешните преговори в Исламабад

Иран ще възстанови до 70% – 80% от ударените си рафинерии в рамките на няколко месеца. Това обяви заместник-министърът на петрола Мохамад Садеu Азимифар пред Student News Network, цитиран от „Ройтерс“.

Той добави, че ремонтните дейности са започнали и се очаква част от рафинерията на остров Лаван да възобнови дейността си в рамките на около 10 дни, а останалите съоръжения постепенно ще бъдат въвеждани обратно в експлоатация.

Той определи пълното възстановяване на петролните съоръжения като средносрочна и дългосрочна цел.

Иранските власти обвиняват предимно Израел за атаките срещу стратегическите им обекти. По-конкретно през април ирански медии съобщиха за удар по нефтохимическия завод в нефтеното находище Южен Парс. На 8 април беше съобщено за друг удар по рафинерията на остров Лаван в южен Иран.

Междувременно стана ясно, че по време на преговорите в пакистанската столица Исламабад, продължили 21 часа, делегациите на САЩ и Иран не са постигнали споразумение за трайно примирие. Според АП причината е, че Техеран е отказал да се ангажира, че няма да разработва ядрено оръжие.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че Иран не е поел недвусмислен ангажимент, че няма да се стреми към ядрено оръжие.

Пакистан, който бе посредник в преговорите, призова двуседмичното прекратяване на огъня да продължи да се спазва, независимо че не е постигнато споразумение за трайно примирие.

Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня, обяви пакистанският външен министър Исхак Дар, като добави, че през близките дни страната му ще се опита да съдейства за нови преговори между Иран и Съединените щати.

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи коментира, че преговорите се провалили заради разминаване между позициите по два или три важни въпроса. По думите му Ормузкият проток е бил сред темите, обсъждани от преговарящите. Той обаче не каза нищо за ядрената програма.

Иранска агенция „Тасним“ съобщи, че причината да не се постигне споразумение са прекомерните американски искания. Според други ирански медии е имало съгласие по редица въпроси, но основните разногласия са били свързани с Ормузкия проток и иранската ядрена програма.

Водещият американската делегация Джей Ди Ванс призна, че по време на преговорите е поддържал постоянна връзка с президента на САЩ Доналд Тръмп и други представители на администрацията.

„Преговаряхме добросъвестно„, призна Ванс, застанал на трибуна, редом до специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до него. Той добави, че американската делегация си тръгва от Исламабад с едно много просто предложение, с начин за постигане на разбирателство, което е тяхното последно и най-добро предложение. „Ще видим дали иранците ще го приемат“, добави американският вицепрезидент.

Докато преговорите се водеха в Исламабад, американските военни съобщиха, че два ескадрени миноносеца са преминали през контролирания от Иран Ормузки проток и че това е станало преди обявените от САЩ операции по разчистване на мини.

„Разчистваме протока. Дали ще сключим сделка, или не, за мен няма никакво значение„, обяви преди това Тръмп пред журналисти.

„Днес започнахме процес по установяване на нов коридор„, заяви по-късно командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър.