Най-малко двама са загинали след рухване на сграда в Кипър

Най-малко двама души са загинали, след като част от жилищна сграда се срути в събота в южен Кипър, съобщи местната медия Philenews. Инцидентът е станал в предградието Йермасоия на кипърския град Лимасол. Блокът бил обявен от местните власти за рисков за обитаване и на собствениците му били издадени предварителни предупреждения да извършат ремонти.

Първата жертва била открита вчера, в 17.30 часа местно време, а часове по-късно спасителните екипи извадили и второто тяло. Трима ранени били приети в болница, като техният живот е извън опасност.

В мащабната спасителна операция са участвали пожарникари, полицаи, представители на гражданска защита, медицински екипи. От местната община предоставили техника за разчистване на отломките и за укрепване на нерухналата част от сградата.

Според Philenews в сградата живеели предимно чужденци. От общината заявяват, че все още не е ясно дали под развалините на рухналата сграда има още хора. По предварителна непотвърдена информация в сградата са живеели около 20 души, които обитавали 10 – 11 апартамента. Конкретната причината за срутването сградата е в процес на разследване.