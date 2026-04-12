В Германия забраниха продажбата на „райски газ“ на клиенти под 18 години

От днес е в сила нов закон в Германия, който забранява на лицата под 18 години да могат да купуват азотен оксид, по-известен като „райски газ“. Те няма да могат да се снабдяват с него и онлайн, както и няма да могат да си го купуват от автоматите за самообслужване, съобщават германските медии.

Законът беше одобрен от Бундесрата – горната камара на парламента още през декември, като преди това беше приет от Бундестага.

Сред мотивите на законопроекта се казва, че консумацията на азотен оксид е свързана с високи рискове за здравето, особено за деца и младежи под 18-годишна възраст. В резултат от вдишването на райския газ се стига до загуба на съзнание до трайни увреждания на нервната система. Потребителите си мислят, че вдишването на веществото не е опасно, тъй като то се използва в медицината като обезболяващо.

През последните години употребата на така наречения райски газ е довела до нарастващ брой посещения в центровете по отравяния. В Университетската болница във Фрайбург, например, през 2023 г. е имало само 6 подобни случая, докато през 2025 г. те са били 16 на брой. Симптомите варират от главоболие, гадене, световъртеж до изпадане в кома.

Строгите правила важат и за химикалите гама-бутиролактон (GBL) и за 1.4-бутандиол (BDO). Германският полицейски синдикат приветства новия закон, като отчете, че заради липсата на регулация през последните години употребата на „райски газ“ била нараснала рязко.