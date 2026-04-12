Зелената салата е по-скъпа с над 19% – ръстът на цените на основните храни продължава

Продължава ръстът на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица, съобщава БТА, цитирайки данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците зелената салата поскъпва най-много – тя е с 19.76% по-скъпа и се търгува за по 0.80 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са и доматите – с 10.71% до 3.06 евро за килограм, зелените чушки – с 9.65% до 3.68 евро за килограм, и червените чушки – с 8.77% до 3.40 евро за килограм.

Нагоре са цените на картофите – с 2% до 0.51 евро за килограм, краставиците – с 1.87% до 2.07 евро за килограм, и морковите – с 1.25% до 0.65 евро за килограм.

Наблюдава се и поевтиняване на някои стоки на едро – зелето е с 15.3% надолу до 0.62 евро за килограм. Тиквичките също поевтиняват – с 11.9% надолу до 1.88 евро за килограм, и зрелият лук кромид – с 3.23% до 0.48 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава ръст на цените на ябълките – с 4.67% до 1.30 евро за килограм, и бананите – с 2.53% до 1.54 евро за килограм.

В същото време лимоните и портокалите поевтиняват съответно с 2.27% до 2.07 евро за килограм и с 1.23% до 1.28 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0.83% до 6.06 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ е надолу с 0.75% до 9.31 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 2.17% и се продава по 0.72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 0.17% до 1.19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1.50 евро за брой, което е ръст с 1.35 процента.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1.12% до 3.62 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се търгуват по 0.23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 2.38% надолу до 1.64 евро за килограм, докато тази на лещата е с 5.95% нагоре до 2.10 евро за килограм. По-скъпи са също зрелият фасул – с 2.13% до 2.11 евро за килограм, захарта – с 3.07% до 0.94 евро за килограм, и олиото – с 2.53% до 1.78 евро за литър. Сериозен ръст се наблюдава при цената на брашното тип 500, която е с 15.45% нагоре до 0.88 евро за килограм.