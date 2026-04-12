В Русия прогнозират, че цената на петрола ще надхвърли 150 долара за барел

Още тази седмица цената на петрола може да надхвърли 150 долара за барел, предупреди Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Той добави, че колкото по-дълго Ормузкият проток остава затворен, толкова по-висока ще бъде цената на енергийните ресурси. Дмитриев коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще блокират Ормузкия проток.

Междувременно стана ясно, че руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан и двамата са обсъдили последния развой на събитията в Близкия изток.

Според съобщение на Кремъл иранският президент благодарил на Русия за хуманитарната помощ, която оказва на народа му.

От своя страна Владимир Путин подчертал готовността си да продължи да съдейства в търсенето на политико-дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в интерес на установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток.

