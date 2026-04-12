Папа Лъв XIV поздрави православните за Великден и призова да не забравяме за Украйна

Папа Лъв XIV поздрави християните, които днес празнуват православния Великден, и отправи призив за мир в условията на глобални конфликти, съобщи АНСА. Той уточни, че днес много източни църкви празнуват Великден според юлианския календар.

След това призова международната общност да не забравя за трагедията на войната в Украйна. Добави, че ще отправи още по-усърдна молитва за страдащите заради войната, особено за любимия украински народ.

Нека светлината на Христос донесе утеха на измъчените сърца и укрепи надеждата им за мир, продължи папа Лъв XIV.

След това говори и за това, че сега е по-близо от всякога до обичания ливански народ, който също преживява дни на болка и на страх, но и на непобедима надежда.

„Принципът на човечността, вписан в съвестта на всеки човек, е признат в международното право и включва моралното задължение да се защитава цивилното население от ужасните последици на войната. Призовавам страните в конфликта да прекратят огъня и спешно да потърсят мирно решение„, подчерта папа Лъв от площад „Свети Петър“ в традиционната си неделно обръщение след молитвата Regina Caeli.

Той отправи силен призив за мир, осъждайки войната на САЩ и Израел срещу Иран и призова световните лидери да поставят диалога пред военните действия.

Вчера папата бе още по-категоричен: „Стига сме правили себе си и парите свои идоли! Стига с демонстрацията на сила! Стига с войната!“

„Истинската сила се проявява в служенето на живота“, подчерта папа Лъв XIV.

Главата на римокатолическата църква не спомена конкретни имена на световни лидери. Добави, че получава безброй писма от деца в конфликтни зони и призова международната общност да се вслуша в техните гласове.