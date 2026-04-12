Рекорден брой гласували в Унгария – близо 78 процента

Тази неделя парламентарните избори в Унгария са били с най-висока избирателна активност в посткомунистическата история на страната, съобщиха официални лица малко преди затварянето на секциите. Близо 78% или 77.8% от имащите право на глас са отишли до урните, съобщава Magyar Nemzet.

Би Би Си цитира данни от унгарската социологическа агенция Median, която попитала унгарците кого са подкрепили преди четири години и се оказало, че опозиционната партия „Тиса“ печели подкрепата на 62% от унгарците, които или не са гласували, или са били твърде млади, за да гласуват през 2022 година. „Фидес“ на Виктор Орбан си е осигурила подкрепата само на 16% от тези две групи.

Проучването отчита, че „Тиса“ е успяла да привлече 9% от избирателите на „Фидес“, подкрепили партията през 2022 г., както и 91% от опозиционно настроените унгарци.

Междувременно проучването на Median показва, че „Фидес“ е запазила подкрепата на 79% от електората си, гласували за нея през 2022 година.

Би Би Си разпространява тези данни, отбелязвайки, че Median e извършила само проучване на общественото мнение и все още няма обявени резултати от екзитпола.