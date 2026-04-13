Изборите в България не са за продан, заяви Гюров пред „Политико“

Изборите в България не са за продан. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю пред „Политико“. Той подчерта, че правителството ще предприеме по-строги мерки срещу купуването на гласове и манипулирането на вота преди парламентарните избори на 19 април.

Премиерът съобщи, че през последните седмици са задържани над 200 души в рамките на национална акция срещу изборните нарушения, включително случаи на натиск чрез социални програми като помощи за отопление и хранителни пакети. Той предупреди, че с подобни практики могат да бъдат повлияни големи групи избиратели.

Гюров посочи, че целта на правителството е да защити изборите, а не да ги направлява, като подчерта, че гражданите трябва да имат доверие в процеса.

В интервюто си той отправи критики към предишни коалиционни управления, които според него са били фокусирани върху задържането на властта, а не върху провеждането на реформи, което е довело до политическа нестабилност и отдръпване на избирателите.

Служебният министър-председател каза още, че България остава надежден партньор в НАТО и има ключова роля за сигурността в Черноморския регион. Той отбеляза, че сътрудничеството с Украйна създава възможности за развитие на отбранителни способности и инфраструктура.

Гюров подчерта и намерението на правителството да се дистанцира от решения, които счита за политически мотивирани, включително инициативи, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп.

